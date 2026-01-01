¿Quién se casa en 2026? Georgina y Cristiano Ronaldo y Taylor Swift y Travis Kelce, entre las bodas más esperadas

El calendario de bodas de 2026 viene cargado de grandes nombres que acapararon titulares durante 2025. Desde compromisos muy esperados como el de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo o Taylor Swift y Travis Kelce, hasta algunas sorpresas como la de Susanna Griso y Luis Enríquez, este año se perfila como uno de los más activos en celebraciones sentimentales, tanto a nivel nacional como internacional.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Después de nueve años de relación y de construir una familia, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anunciaron su compromiso el pasado agosto. La noticia llegó a través de Instagram, donde Georgina mostró un espectacular anillo con un diamante central de unos 45 quilates junto a un mensaje: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

La influencer confirmó en una entrevista con la revista Elle que la boda será íntima. Aunque todavía no hay fecha oficial, se especula que podría celebrarse durante el próximo verano, despertando enorme expectación entre seguidores y medios de comunicación.

Taylor Swift y Travis Kelce

Otra de las parejas más comentadas del año son Taylor Swift y Travis Kelce, que también sorprendieron a sus seguidores con su compromiso en agosto. La pedida tuvo lugar en un jardín lleno de rosas en la casa de los padres del jugador de fútbol americano, un momento que compartieron en Instagram con la frase: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan".

Según Page Six, su enlace podría celebrarse el 13 de junio, número que Swift considera de la suerte. La boda, que se prevé de tres días en Rhode Island, contará con decoraciones florales valoradas en un millón de euros y un romántico jardín privado para el intercambio de votos.

Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal

Anna Ferrer Padilla, hija de Paz Padilla, se comprometió con Mario Cristóbal en septiembre durante una escapada romántica en Menorca, aunque nosotros nos enteramos un mes más tarde. La boda se celebrará en Cádiz, tierra natal de la familia materna de Anna, en verano de 2026.

Se espera una celebración íntima en la playa, a la que asistirán amigas de la influencer como Anita Matamoros, Alba Díaz o Miri Pérez-Cabrero. La propia Paz Padilla ha declarado: "Yo le he dicho a mi hija que estoy aquí para lo que necesite… Ella me está pidiendo ayuda".

Carlota Cortina y Eugenio Gallego

La nieta de Alicia Koplowitz, Carlota Cortina, anunció su compromiso con Eugenio Gallego, un empresario del sector inmobiliario. La pedida se produjo en Formentera, al atardecer, y contó con un impresionante anillo que la novia no se ha quitado desde entonces.

Aunque aún no se han dado detalles sobre el enlace, se espera que reúna a la alta sociedad, por lo tanto, se trata de uno de los compromisos más esperados de 2026.

Alicia Koplowitz | Gtres

Nieves Álvarez y Bill Saad

Tras casi cuatro años de relación, Nieves Álvarez confirmó su boda con Bill Saad en septiembre de 2025. La pedida de mano tuvo lugar el 18 de julio en Beirut, y aunque la modelo reconoció a ¡HOLA! que aún no tenían nada preparado, aseguró que será este 2026 y que "será el día más feliz".

Este nuevo amor llegó después de la separación de Nieves del fotógrafo Marco Severini, con quien estuvo casada 13 años y tuvo tres hijos.

Bill Saad y Nieves Álvarez | Gtres

Susanna Griso y Luis Enríquez

Por último, Susanna Griso y Luis Enríquez anunciaron su compromiso en octubre de 2025, tras años de amistad que derivaron en romance. La boda civil está prevista para el 25 de julio de 2026 en la Costa Brava, donde la presentadora tiene una casa de verano.

Se espera un enlace elegante pero informal, con formato tipo cóctel, que reúna a familiares y amigos en un entorno privilegiado junto al mar.