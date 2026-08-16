Terelu Campos revela cómo está viviendo Alejandra Rubio sus últimos días de embarazo antes de dar a luz

La cuenta atrás para el nacimiento del segundo hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia está a punto de terminar. Un embarazo que ha causado gran expectación, ya que desde el principio empezó con la protagonista negándolo y más tarde optando por abandonar temporalmente su puesto de trabajo en televisión. Durante las últimas semanas, la familia ha mantenido un perfil discreto mientras esperan la llegada de la pequeña.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en la Feria del Libro de Madrid | Gtres

Ahora ha sido su propia madre, Terelu Campos, quien ha explicado cómo se encuentra Alejandra en estos últimos días de embarazo. "Bien. Está, pues, imagina, muy avanzada y muy cansada con estos calores. Porque es que aquí no se nos va el calor nunca", comenta, reconociendo que las altas temperaturas están haciendo especialmente difícil esta fase final.

La colaboradora también ha querido tranquilizar sobre el estado de ánimo de su hija y asegura que, lejos de estar nerviosa, el cansancio ha tomado protagonismo en estas últimas semanas. "Yo creo que está tan cansada que no tiene ya ni nervios, ¿sabes? Ni siquiera, pero gracias a Dios está bien", explica.

Carlo Costanzia, Alejandra Rubio y Terelu Campos | Gtres

Terelu no oculta la emoción con la que toda la familia espera la llegada de la bebé y deja claro cuál es el único deseo que tiene en este momento. "Yo con ganas de que ella esté bien, mi vida, en serio. Que todo vaya bien y que la bebé nazca bien. Eso es lo único que nos importa en este momento", afirma.

Con estas palabras, la presentadora transmite la tranquilidad con la que la familia está viviendo la recta final del embarazo de Alejandra Rubio, centrados únicamente en que tanto la futura madre como la pequeña se encuentren bien cuando llegue el esperado momento del parto.