Estos son los colores de uñas que realzan tu bronceado y llenan de luz tus manos

El verano es el momento perfecto para experimentar con la manicura y apostar por tonos más llamativos, luminosos y alegres. Además de completar cualquier look, elegir bien el color de las uñas puede convertirse en un pequeño truco de belleza para realzar el bronceado y conseguir que la piel parezca más dorada.

Aunque cualquier tono puede funcionar dependiendo del estilo de cada persona, hay colores que destacan especialmente cuando la piel está bronceada. El contraste, las tonalidades cálidas o los colores intensos pueden hacer que el tono de la piel se vea todavía más luminoso.

Así pues, en este artículo te presentamos algunas de las mejores opciones para presumir de manos este verano. Con estas recomendaciones le darás ese toque extra que tu bronceado necesita. ¡Vamos a ello!

Manicura con detalles dorados | Pexels

Blanco puro y blanco lechoso

El blanco es uno de los grandes clásicos del verano y también uno de los colores que más potencian el bronceado. Tanto el blanco óptico como las versiones más suaves y lechosas crean un contraste muy marcado con la piel, haciendo que esta parezca visualmente más oscura y dorada.

Manicura blanca | Pexels

Mientras que el blanco puro consigue un efecto más llamativo y sofisticado, el blanco lechoso aporta un resultado más delicado y natural. Ambos funcionan bien en uñas cortas o de longitud media.

Coral y naranja

Los tonos coral y naranja son perfectos para quienes buscan una manicura cálida y muy veraniega. Al encontrarse dentro de una gama cromática similar a los tonos dorados y cálidos de la piel, consiguen realzar el bronceado sin generar un contraste excesivo.

Manicura anaranjada | Pexels

El coral, además, resulta especialmente favorecedor porque combina el toque anaranjado con matices rosados, mientras que el naranja más intenso aporta una dosis extra de energía a la manicura.

Fucsia y rosa neón

Para quienes prefieren colores más atrevidos, el fucsia y el rosa neón son dos apuestas infalibles. Sus tonalidades vibrantes aportan muchísima luz a las manos y hacen que la piel bronceada destaque todavía más.

Manicura rosada | Pexels

Son colores perfectos para los meses de verano, cuando los looks admiten manicuras más divertidas y llamativas. Además, quedan igual de bien en una manicura completa que combinados con diseños minimalistas.

Azules y verde lima

El azul y el verde lima son dos de los colores más potentes para crear contraste. Sus tonalidades intensas generan un efecto eléctrico que hace que el bronceado destaque inmediatamente.

Manicura azul | Pexels

El azul, sobre todo el cobalto, aporta un acabado más sofisticado y elegante, mientras que el verde lima resulta más atrevido y juvenil. Ambos son ideales para quienes quieren alejarse de los tonos tradicionales y convertir la manicura en uno de los protagonistas del look.

Manicura verde lima | Pexels

Nudes cálidos y dorados

Los tonos nude cálidos y las manicuras con matices dorados son la alternativa perfecta para quienes prefieren un resultado más discreto. En lugar de crear un contraste marcado, estos colores se funden con la piel y consiguen un efecto elegante y natural.

Manicura nude | Pexels

Los beige cálidos, caramelo, arena o los esmaltes con pequeños reflejos dorados ayudan a potenciar el tono bronceado y, además, crean un efecto visual que estiliza las manos. Una opción sencilla y sofisticada para quienes buscan una manicura que combine con todo.