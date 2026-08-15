Rosa López, impactada por el terremoto que ha sacudido Granada, su tierra: "Levantarme y enterarme de esto"

Granada ha vivido una madrugada de sobresalto después de que un terremoto de magnitud 5 sacudiera la provincia y provocara daños materiales en distintos puntos. Una noticia que ha golpeado especialmente a Rosa López, granadina de nacimiento y siempre muy vinculada a la tierra que la vio crecer.

La cantante no ha podido ocultar su preocupación al conocer las consecuencias del fuerte temblor y ha compartido en sus redes sociales una información sobre los daños ocasionados por el terremoto, acompañándola de unas palabras que reflejan su estado de ánimo.

Rosa López | GTRES

"Levantarme y enterarme de esto", ha escrito Rosa junto a un corazón roto, dejando patente la tristeza que le produce ver las imágenes de los desperfectos que ha dejado el seísmo en su tierra. Un mensaje breve, pero cargado de emoción, con el que la artista ha mostrado su cercanía con todos los granadinos que han vivido con miedo esta madrugada.

El terremoto se ha dejado sentir con fuerza en buena parte de Andalucía y ha generado más de 200 avisos relacionados con el seísmo. Los servicios de emergencia han tenido que atender distintos incidentes, entre ellos desprendimientos y rescates de personas atrapadas en ascensores, mientras continúan las inspecciones para evaluar el estado de los edificios afectados.

Terremoto en Granada | EFE

Para Rosa López, que lleva Granada por bandera allá donde va, las imágenes de su tierra afectada no han pasado desapercibidas. Su reacción llega en un momento de preocupación para muchos vecinos, mientras las autoridades mantienen activo el dispositivo de emergencia y siguen vigilando la evolución de la actividad sísmica y las posibles réplicas.