Tamara Gorro enseña por primera vez su cara y la "realidad" tras su operación de nariz: "No puedo respirar"

Hace tan solo unos días, Tamara Gorro sorprendía en sus redes sociales anunciando su paso por el quirófano. La influencer se sometía a una rinoplastia por tener el tabique desviado y ahora, aún en plena recuperación, ha mostrado por primera vez su nuevo rostro -aunque no el definitivo-.

"Familia virtual, aquí os muestro mi cara al natural. Lo siento por haber tardado unos días, pero me encontraba sin ganas. Eso sí, lo prometido es de deuda", ha escrito junto a un vídeo en el que ha mostrado cómo está siendo el lento proceso de recuperación, ha confesado cómo se encuentra y, por supuesto, ha utilizado el humor para quitarle hierro a la situación.

Según ha explicado, ha preferido hacer un vídeo para "enseñar la realidad", porque una fotografía se puede retocar. En él, se puede ver a Tamara Gorro con la cara hinchada, moratones alrededor de los ojos, flejes en la nariz y una banda para fijarlos. "Tengo un make-up maravilloso y permanente", ha dicho con humor.

Con el paso de los días, la inflamación está bajando y los moratones están cambiando de color, para desaparecer por completo. Consecuencias normales y comunes en una operación de estas características. "No me duele absolutamente nada, lo que pasa es que ya veis, no puedo respirar", ha confesado. El proceso habitual de una rinoplastia cuenta con 10 días para volver a la rutina, aunque hasta que no se cumpla el año de la operación no se verán los resultados definitivos.

Y parece que Tamara lo está llevando de la mejor manera: "Este es el rostro natural de un proceso de operación y nada, que estoy preciosa". Poco a poco, la influencer se irá encontrando mejor y compartiendo con sus seguidores todo el proceso, como así ha prometido.

Para finalizar, ha querido agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido: "Gracias a todo el mundo. Millones y millones de mensajes de vosotros, de compañeros de tele, amigos… De verdad, millones de gracias, pero creo que aquí me quedan unos días todavía".