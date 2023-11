Tamara Gorro habla tras operarse la nariz y explica cómo ha salido todo: "Fueron más horas de cirugía"

Tamara Gorro compartía hace unas semanas su idea de operarse la nariz debido a que cada vez respiraba peor ya que tenía el tabique desviado.

Por ello, ha decidido pasar por el quirófano para corregirlo. De esta manera, la influencer compartió un vídeo este 8 de noviembre desde la habitación del hospital antes de someterse a la cirugía.

Así, podemos verla sobre la cama con el camisón de hospital mientras cuenta a sus seguidores cómo se encuentra: "Estoy muy nerviosa pero confío", explica.

"Miradme bien porque ya no voy a ser la misma, voy a ser peor durante unos días", bromea minutos antes de la operación.

Horas más tarde Tamara ha publicado dos imágenes en Instagram Stories donde explica cómo ha salido todo. Primero compartió una foto con estas tranquilizadoras palabras para sus seguidores: "Todo ha salido bien familia virtual. Ahora toca descansar y recuperarse. Gracias por preocuparos. Os quiero siempre".

Tamara Gorro comenta que todo ha salido bien tras operarse la nariz | Tamara Gorro Instagram

Para después subir otra imagen donde daba más detalles de la intervención: "Estaba previsto dormir hoy en casa, pero finalmente duermo en el hospital. Una vez en quirófano, el doctor se encontró con que me faltaba un cartílago. Tuvo que ponerme cinco injertos y a la vez reconstruir".

Tamara Gorro da más detalles de su operación de nariz | Tamara Gorro Instagram Stories

"Fueron más horas de cirugía, y tragué más sangre de lo normal y eso provoca náuseas. En mi caso estoy vomitando toda la sangre", sigue diciendo.

Aunque asegura que está "bien": "No es ninguna complicación, solo sorpresas del directo en una operación. No es asustéis porque no hay drama, bueno sí, mi cara... ¡parezco un troll!", concluye haciendo alarde de su característico sentido del humor.