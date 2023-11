Lo que le ha pasado a Tamara Gorro al desbloquear el móvil tras operarse la cara

"Ya no hay vuelta atrás", anunciaba Tamara Gorro a través de un vídeo hace apenas dos días, uno en el que aparecía vestida con el pijama de hospital sobre una camilla. A modo de comunicado, compartía con sus seguidores que el día que tanto ansiaba, pero a la vez la asustaba, había llegado: "Con nervios pero con ganas".

La colaboradora de Y Ahora Sonsoles se ha sometido a una operación de nariz para subsanar un problema de salud que la incomodaba e incluso, complicaba el hecho de poder respirar sin problemas. Antes de pasar por quirófano, la famosa tenía el tabique nasal desviado hacia la izquierda, algo que con el tiempo había empeorado: "Empezó siendo pequeño, pero a día de hoy la respiración cada vez va a peor y el tabique se va desviando más", comentaba.

Tras encarar el inicio de su proceso de recuperación, Gorro se ha encontrado con un primer obstáculo cuando ha tratado de llevar a cabo una de esas acciones tan comunes para cualquier persona: desbloquear su teléfono móvil.

La tecnología no está de su parte

La inteligencia artificial le ha jugado una mala pasada a la colaboradora, pues cuando ha intentado acceder a las notificaciones, el reconocimiento facial no ha funcionado. Con el mensaje "Cara no reconocida", el dispositivo le ha comunicado que su rostro no se encontraba en la base de datos, por lo que la famosa no ha podido acceder a su espacio digital a través de esta tecnología.

Ante esta situación, Tamara ha decidido tirar del humor que tanto la caracteriza, amenizando la situación con un comentario en tono jocoso: "No me extraña, no me la reconozco ni yo".

Storie @tamara_gorro | Instagram

Gorro aún no ha mostrado su aspecto actual tras la operación, aunque a primera hora de la mañana ha actualizado su estado de salud: "Situación actual: hecha un cuadro". Eso lo ha acompañado con una pequeña encuesta en el mismo perfil de Instagram, en la que preguntaba a sus seguidores si les gustaría que mostrara su rostro actualizado tras la intervención.

La recuperación de Tamara Gorro tras operarse la nariz

Ahora, la famosa se encuentra en la etapa de recuperación. Generalmente, las personas que se someten a una rinoplastia suelen necesitar entre 4 y 6 semanas de recuperación, aunque es algo que puede variar según los casos. Tamara también deberá llevar durante un tiempo una férula nasal.

El proceso se espera tranquilo y sin complicaciones, pues ya anunció que la operación había salido bien, aunque debió permanecer una inesperada noche en el hospital por un pequeño contratiempo en quirófano: "El doctor se encontró con que me faltaba un cartílago, tuvo que ponerme cinco injertos y a la vez reconstruir”. Eso provocó que la operación se alargara más de lo planeado y la famosa tragó más sangre de la habitual.

Esta no es la primera vez que se somete a una operación de nariz, pues ella misma contó que de pequeña, cuando tenía aproximadamente seis años, ya se vio obligada a hacerlo y, de hecho, según el doctor, ese sería el motivo por el cual a la colaboradora le faltaría ese cartílago.