RECUERDOS
Tamara Falcó recupera una foto junto a su madre, Isabel Preysler, y Giorgio Armani en memoria del diseñador
El diseñador italiano, Giorgio Armani, fallecía a sus 91 años y Tamara Falcó le rendía homenaje en sus redes sociales con una foto junto a él y su madre, Isabel Preysler.
Giorgio Armani fallecía el 4 de septiembre a los 91 años dejando un legado en la manera de entender la moda y la elegancia.
De esta muerte se hacían eco muchas personalidades de la industria que lo admiraban por todo lo que hizo durante sus años como diseñador creando la auténtica era Armani.
Tamara Falcó se unía a este grupo de personas que no dudaron en usar sus redes sociales para homenajear al mítico diseñador con fotos, vídeos y bonitas palabras que recordaban a Giorgio Armani como el gran diseñador que fue.
En su caso, la influencer rescataba una foto suya junto a su madre y el diseñador en lo que parece una tienda o un showroom. Recordemos, que Isabel Preysler y Tamara Falcó siempre se han codeado con grandes personalidades de la industria de la moda.
Tamara Falcó y su madre pertenecen a una larga lista de personalidades famosas que tuvieron lo oportunidad de ser vestidas por el mítico diseñador.
