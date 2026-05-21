Así es la cocina de la nueva cada de Dulceida y Alba Paul en Madrid: una gran isla, dos neveras y mucho diseño

Las casas de los influencers siguen despertando enorme curiosidad en redes sociales, especialmente cuando muestran rincones tan importantes como la cocina. Dulceida ha compartido con sus seguidores uno de los espacios más impresionantes de su nueva vivienda: una cocina de diseño abierta, amplia y pensada para convertirse en el auténtico centro de la casa.

La estancia destaca por una enorme isla de piedra natural, muebles negros y una mezcla de materiales que se aleja por completo del típico estilo blanco y minimalista que muchos imaginaban para la influencer. El resultado ha conquistado a sus seguidores y ha convertido el vídeo en uno de los más comentados de los últimos días.

Una cocina abierta pensada para compartir

Uno de los elementos protagonistas del espacio es la gran isla central, revestida con la misma piedra utilizada en la encimera principal.

Según explica la propia Dulceida en el vídeo, la decisión de colocar la vitrocerámica en la isla fue de Alba Paul, porque, según dice Aida, ella quería cocinar mientras seguía conectada con el resto de la estancia y las personas presentes.

La idea responde además a una tendencia cada vez más habitual en interiorismo: convertir la cocina en un espacio social y abierto, dejando atrás las distribuciones más cerradas y tradicionales.

Piedra natural, madera y negro: la combinación estrella

La cocina apuesta por una mezcla de materiales muy marcada visualmente.

La piedra natural aporta sofisticación y continuidad, mientras que la madera suaviza el conjunto y añade calidez al espacio. Todo ello contrasta con los muebles negros, uno de los elementos que más personalidad aporta al diseño.

La propia influencer reconoce en el vídeo que probablemente ella habría apostado por una cocina completamente blanca, pero destaca que fue Alba quien dio al espacio un estilo mucho más atrevido y con carácter.

El resultado final encaja además con una de las grandes tendencias actuales en decoración: cocinas oscuras y elegantes combinadas con materiales naturales.

Mucho almacenaje y dos neveras

Otro de los detalles que más ha llamado la atención de los seguidores es la enorme capacidad de almacenamiento.

Aida explica en el vídeo que todo el mobiliario está completamente personalizado para aprovechar al máximo el espacio. Además, cuentan con dos neveras y dos congeladores, algo cada vez más habitual en viviendas de gran tamaño o cocinas pensadas para recibir invitados con frecuencia.

La distribución también busca potenciar la comodidad y la funcionalidad diaria sin renunciar al diseño.

Una isla que se transforma en comedor

La isla principal no termina únicamente como zona de cocina, sino que se prolonga hasta convertirse en una gran mesa integrada con capacidad para ocho personas. Este tipo de soluciones abiertas y multifuncionales se han vuelto especialmente populares en proyectos de interiorismo contemporáneo porque permiten unificar cocina y comedor en un mismo ambiente.

Según cuenta Dulceida, es uno de los rincones favoritos de la casa porque permite reunir a muchas personas cómodamente.

La fiebre por las cocinas de influencers

Las cocinas se han convertido en uno de los espacios más observados dentro de los house tours de celebridades e influencers.

Más allá de la estética, muchos seguidores buscan inspiración real para sus propias viviendas, especialmente en cuestiones como distribución, materiales o almacenaje.

En el caso de la cocina de Dulceida y Alba Paul, el diseño ha conseguido destacar precisamente por alejarse de lo esperado y apostar por una cocina mucho más cálida, sofisticada y con personalidad.

Un espacio pensado no solo para cocinar, sino también para convivir y compartir.