Tamara Falcó confiesa que se ha tomado un descanso en su intento de ser madre: "Me estaba afectando"

La posible maternidad de Tamara Falcó y sus deseos de ser madre ha sido objeto de rumores y debate en los medios. Desde que la Marquesa de Griñón se casara con Íñigo Onieva en 2023, la prensa le ha preguntado sobre ello cada vez que ha tenido ocasión y las respuestas de Tamara siempre han ido en la misma dirección: Si tiene que ser, será.

Así, la hija de Isabel Preysler se ha restado presión y prisa por cumplir su sueño, aunque nunca ha cesado en su empeño de convertirse en madre y formar una familia junto al empresario. De hecho, en más de una ocasión ha hablado sobre su tratamiento de fertilidad.

Tamara Falcó | Gtres

No obstante, parece que Tamara ahora ha pausado sus intentos por quedarse embarazada, tal y como ha confesado en una entrevis6ta a InStyle.

"Tras probar diferentes métodos he decidido darme un descanso, porque me encuentro saturada. Me estaba afectando. Íñigo lo lleva mucho mejor, mientras para mí era como una espada de Damocles. No descarto nada porque, si Dios quiere, siempre está la forma natural, pero no es algo que vaya a definir mi felicidad como persona. La maternidad es una bendición y soy muy niñera, pero puedo sentirme realizada en la vida sin ser madre", ha comentado de lo más sincera.

Íñigo Onieva y Tamara Falcó paseando por Madrid | Gtres

De hecho, sobre las continuas especulaciones, Tamara ha reflexionado sobre su exposición mediática asegurando que "no te acostumbras nunca" y que resulta "abrasivo" y "violento" además de que "complica mucho cualquier relación": "Lo siento por Íñigo, por su familia y por mis amigos, que no tienen ninguna intención de ponerse en el foco".

Sobre este proceso, sus seres queridos también le han apoyado como Ana Boyer o Isabel Preysler, quitando importancia al hecho de ser madre y señalando que, si no lo es, no pasa nada.