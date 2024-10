Ana Boyer, sobre cómo está llevando Tamara Falcó sus planes de maternidad: "Si viene bien y si no también"

Ana Boyer ha abandonado por unos días Doha -donde vive junto a su marido, Fernando Verdasco, y sus tres hijos- para asistir a la fiesta de presentación de la nueva colección de la joyería Rabat.

Deslumbrante y con una sonrisa que deja claro el buen momento que atraviesa, la hija de Isabel Preysler ha confesado a los micrófonos de Europa Press que las joyas más preciadas de su vida son sus pequeños. Sin embargo, si tuviese que destacar una pieza de su colección personal, sería su anillo de pedida: "Es una de las joyas que más me ha marcado".

De momento, no tiene ninguna intención de cambiar su residencia y volver a España. Además, considera que no ha hecho ningún sacrificio mudándose a Qatar: "Para mí, a día de hoy, mi prioridad máxima son mis hijos. Cuando yo me siento plenamente feliz es cuando estoy con ellos y entonces tampoco es que me pese ni siento que haya hecho ninguna renuncia, porque cuando pienso dónde me gustaría estar es con ellos".

Ana Boyer en la fiesta de Rabat | Instagram

Eso sí, reconoce que hay motivos por los que echa de menos su país y le gusta venir habitualmente: su hermana, Tamara Falcó, y su madre, Isabel Preysler. A las que, aprovechando la pregunta, les ha rogado que vayan más a visitarla: "Esto es un llamamiento para que vengan a visitarme más. Tamara e Íñigo no paran de viajar, tiene que venir ahora a vernos a nosotros".

Y, hablando de la marquesa de Griñón, Ana ha destacado el momento tan dulce que atraviesa junto a Onieva, del que ha asegurado que está "muy enamorada", como también se aprecia públicamente. "Ya sabéis que Tamara es muy transparente, y como se la ve es como está. Y la vemos muy feliz y muy bien", ha asegurado.

Ana Boyer en la fiesta de Rabat | Europa Press

Además, ha destacado que la colaboradora de El Hormiguero es una súper tía con sus sobrinos: "Se tira al suelo, hace volteretas, gymkanas, se mete en toboganes en los que no caben los adultos…". Un cariño con los más pequeños de la casa que está deseando tener con sus propios hijos.

"Está muy tranquila. Obviamente, cuando estáis preguntándole todo el tiempo, pues a lo mejor puede ser molesto, pero como ella está muy tranquila y tiene claro que si viene bien y si no también, eso es lo importante", ha reconocido, destacando que no se ha frustrado por no haber logrado quedarse embarazada por el momento.