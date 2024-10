Isabel Preysler, sobre si Tamara Falcó no llega a ser madre: "Si no lo es, pues no lo es, no pasa nada"

Isabel Preysler se ha convertido en la protagonista de los Premios Mujer Hoy 2024.

Isabel Preysler, en los Premios Mujer Hoy 2024 | Gtres

Un año más la conocida revista ha reunido a algunas de las personalidades más importantes de nuestro país en la entrega anual de sus galardones, en los que se reconoce a figuras del mundo de la cultura, la moda, el deporte y la empresa.

Una exclusiva fiesta que se ha celebrado en la Real Casa de Correos y en la que se ha premiado a Isabel Preysler, las diseñadoras Carolina Herrera y Diane von Furstemberg, o los campeones olímpicos Saúl Craviotto y María Pérez entre otros.

El look de Isabel Preysler para los Premios Mujer Hoy 2024 | Gtres

Han sido incontables los rostros conocidos que no se han querido perder esta gala tan especial, como Alaska, Marta Sánchez, Álvaro Castillejo y su mujer Cristina Fernández, embarazada de 8 meses, Santiago Pedraz y Elena Hormigos, Eugenia Osborne, Teresa Baca, Carmen Lomana, Nuria March o Fiona Ferrer.

Pero si ha habido alguien que ha acaparado todos los flashes esa ha sido, sin duda, Isabel Preysler, que ha estado arropada por sus hijas Tamara Falcó y Ana Boyer. Presumiendo de la maravillosa relación que tienen con su suegra, también han acudido a la gala Fernando Verdasco e Íñigo Onieva, aunque en esta ocasión el marido de la Marquesa de Griñón se desmarcó del posado familiar y esquivó a las cámaras evitando pasar por el photocall como sí hizo el resto del clan.

Fernando Verdasco, Tamara Falcó, Isabel Preysler y Ana Boyer | Gtres

Derrochando elegancia con un espectacular diseño bicolor en blanco y negro con motivos florales bordados y escote bardot, Isabel se mostró de lo más emocionada por este importante reconocimiento y confesó que, aunque está deseando que Tamara la convierta en abuela, si no cumpliese su sueño de ser madre tampoco pasaría "nada": "No pasa nada, si no lo es, pues no lo es", asegura ante las cámaras.