La tajante respuesta de Anabel Pantoja a las críticas por su embarazo: "Nadie está preparada como madre"

Anabel Pantoja ha dicho basta. Embarazada de cuatro meses, ha querido utilizar sus redes sociales para denunciar algunos de los comentarios que ha recibido desde que diera la noticia más importante de su vida hace apenas una semana. Y es que, aunque han sido muchos los mensajes de cariño que ha recibido por esta nueva etapa, no han pasado desapercibidos otros muchos que han cuestionado su papel como futura madre.

"Tenía mucha ilusión a la vez que miedo. La mayoría se volcó y sus muestras de cariño hacia mí me llenaron el alma. Pero hubo otras personas que sin conocerme soltaron frases tan bonitas en medio de un programa de TV como: ¿CREÉIS QUE ANABEL PANTOJA ESTÁ PREPARADA PARA SER MADRE", ha comenzado escribiendo en una publicación de Instagram.

La sobrina de Isabel Pantoja, que ha titulado el post con un corazón roto, ha hablado de la libertad de expresión, subrayando que la respeta y la aplaude siempre que esté "dentro de un respeto y unos límites". Y es que, considera que antes de opinar sobre la vida del otro, hay que pensar muy bien la repercusión de las palabras: "Especialmente en un día tan importante y con una noticia así, sacar de donde no hay o intentar darle la vuelta a algo tan normal y bonito como un embarazo me parece ASQUEROSO".

Tras esta denuncia pública, Anabel ha hablado de la maternidad que experimentará por primera vez dentro de 5 meses: "Nadie está preparada como madre hasta que nace y sale todo natural e incondicional". Además, la sobrina de la tonadillera ha utilizado la ironía preguntando si para ser madre hace falta sacarse una carrera o tener algún tipo de estudio: "Esto no lo he experimentado en mi vida, pero tengo 38 años, una vida bastante ESTABLE y TRANQUILA. Creo que no tengo 18 y acabo de salir de un after y estoy perdida en la vida!".

Cabe destacar que han sido muchos los comentarios que han puesto el foco en su historia de amor con David, con quien lleva un año y medio de relación. "Si duraré o no con mi pareja es algo que no se sabe, pero después de llevar un año y medio y decidir buscar esta familia al menos algo claro tenemos de estar juntos", ha respondido tajante.

Otros muchos han cuestionado si hará exclusivas presentando al bebé, si le hará formar parte de las redes sociales. Y Anabel, además de explicar que dio la noticia a través de una revista porque es dinero "destinado a la familia, al hogar, o sea para vivir", ha reflexionado por qué la gente puede cobrar por comentar su embarazo y ella no puede hablar públicamente de ello.

"A ver si podemos tener un poquito el alma y la boca limpia para decir cualquier estupidez y no causar daño a una persona que lo único que hizo fue quedarse embarazada con su pareja y contarlo", ha finalizado su mensaje. Un post que ya ha recibido miles de comentarios de apoyo y cariño por parte de su círculo más cercano y de aquellas personas que solo la conocen a través de una pantalla.