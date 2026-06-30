Sheila Casas, tras ser pillada con su nuevo novio en un barco: "Una faena que me saquen fotos así"

Sheila Casas ha aterrizado en Madrid después de disfrutar de unos días de descanso en Ibiza junto a su nueva ilusión, Sergi Sobrino. La pareja ha sido fotografiada durante su escapada y, a su regreso, la actriz ha respondido por primera vez a las preguntas sobre esta nueva etapa sentimental y sobre las imágenes tan pasionales que han protagonizado juntos.

Sheila Casas, fotogafriada en Ibiza | Gtres

Aunque se ha mostrado feliz y relajada, Sheila ha reconocido que no termina de acostumbrarse a que los fotógrafos capten momentos tan personales: "La verdad es que es una faena que me saquen fotos así".

Sheila Casas hablando con la prensa | Europa Press

La abogada y representante ha admitido que no resulta una situación cómoda: "Pues qué te voy a decir, no lo sé, la verdad que siempre incomoda un poco y más cuando sales en bikini", ha explicado entre risas.

También ha querido dejar claro que su pareja es completamente ajena al mundo de la televisión y que su deseo es mantenerse lejos del foco mediático: "Es anónimo y yo creo que quiere seguir siendo anónimo", ha asegurado, aunque ha reconocido que todavía no han hablado de cómo afrontarán la repercusión de su relación.

Durante el encuentro con la prensa, Sergi, también ha sido protagonista al señalarla entre risas como "la guapa" cuando los reporteros les han dicho que hacen muy buena pareja: "Ella es la guapa, ella, ella, ella".

Por último, Sheila ha respondido con humor a quienes han comentado en redes sociales el supuesto parecido físico de su novio con su ex Álvaro Muñoz Escassi: "No, no, no. Bueno, decidlo vosotros, opinad vosotros qué pensáis".