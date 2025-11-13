Llegan los Celebrity Pets Awards: Una gala que homenajea a los animales y que contará con Susanna Griso como madrina y Roberto Brasero como presentador

El próximo 25 de noviembre, Madrid ladrará como nunca antes en La Masía. Y es que se celebra la I edición de los Celebrity Pets Awards: una gala nunca antes vista en España que rendirá homenaje al amor incondicional que hay entre las personas y los animales.

El evento será presentado por Roberto Brasero, mientras que Susanna Griso será la madrina de honor. Un título que se ha ganado por su gran sensibilidad y compromiso con el bienestar animal.

A ellos se sumarán múltiples invitados de todos los ámbitos, desde la ciencia hasta la comunicación. La gala ya anticipa ser un emotivo encuentro entre los héroes anónimos y aquellas personalidades que usan el altavoz de la fama para defender a los animales.

Una de esas figuras será Mónica Cruz, quien recibirá el Premio Solidaridad por su implicación en la adopción de animales. También contará con Luis Merlo, muy defensor de la adopción de perros mayores. O Máximo Huerta y Doña Leo, su perrita de 14 años de la que tanto presume en redes sociales, que recibirán el Premio Inseparables.

De igual modo, el Premio Pet Influencer será para Juan Manuel Jimeno, que ha logrado incentivar el bienestar animal entre las miles de personas que lo siguen. Mientras que el Premio Travel Pet by JAECOO será para Pablo y Pippe, quienes tanto fomentan el turismo pet friendly.

También hay espacio para la ciencia y el valor de las fuerzas de seguridad. El Premio Innovación será para Ayziker, por el desarrollo de dispositivos tecnológicos para el entrenamiento de perros detectores. El Premio Rescue lo recibirá la Guardia Civil, la Policía Nacional y la UME por su papel en la DANA. El Premio Salud será para Lidia y Cini, de la Fundación CANEM, por su labor en la formación de perros de alerta médica. Y, por último, BabyAuto Pet recibirá el Premio Seguridad Animal por su moderno arnés para coches.

El evento contará con la colaboración de entidades como la asociación Héroes de 4 Patas, la Protectora ALBA y el Colegio de Veterinarios de Madrid. A su vez, tendrá el apoyo de instituciones como la Fundación ONCE del Perro Guía, MiVet Clínicas Veterinarias o Zooplus.

Ternura, emoción, reivindicación, respeto y, sobre todo, amor por los animales convergerán en un encuentro muy especial que sirve para recordar la enorme responsabilidad que todos nosotros tenemos entre manos.