El gesto de Raquel Perera cuando le preguntan por el estado de salud de Sara Carbonero, ingresada en Lanzarote

Tras unos días pendientes de su estado de salud después de que saltase la noticia que de habían operado a Sara Carbonero el 2 de enero de urgencia en un hospital de Lazanrote, por fin se conocen nuevos avances.

La periodista ya habría sido trasladada a planta tras varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos después de una intervención debido a una dolorosa indisposición durante sus vacaciones de Navidad. Sara se encontraba junto a su amiga Isabel Jiménez, su pareja José Luis Cabrera y otros amigos cuando empezó a encontrarse mal.

Sara Carbonero y José Luis Cabrera, en Madrid | Europa Press

Ahora la periodista se encuentra recuperándose de su intervención debida a un fuerte dolor abdominal que no tiene ninguna relación con el cáncer de ovario que sufrió en 2019.

Su entorno cercano además lanzaba un mensaje tranquilizador asegurando que no está grave sino tranquila, consciente y controlada. Además, cuenta con el apoyo de su madre Goyi Arévalo, y su hermana Irene Carbonero, mientras continúa con su evolución positiva a la espera de poder regresar a Madrid para reencontrarse con los dos hijos que tiene en común con Iker Casillas, Martín y Lucas.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez, en un evento en Madrid | Gtres

También con algunas de sus íntimas amigas, importantes pilares en este nuevo bache de salud con el que Sara ha empezado 2026. Entre ellas, la exmujer de Alejandro Sanz, Raquel Perera, que respetando los deseos de Sara de que no trascienda nada sobre su estado, ha guardado silencio ante las cámaras de Europa Press después de que la manchega haya abandonado la UCI.

Sin embargo, sí ha levantado el pulgar con una gran sonrisa, confirmando que la recuperación de su amiga marcha viento en popa y pronto -si todo continúa como hasta ahora- podrá volver a casa.