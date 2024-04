Sandra Ibarra cuenta qué le pareció cómo Kate Middleton hizo público que tiene cáncer

Un año más, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla se ha llenado de multitud de ciudadanos que han disfrutado de la nueva edición de la Exhibición de Enganches, tras haber dado comienzo la Feria de Abril. Como protagonista: Sandra Ibarra.

Un referente en solidaridad frente a la lucha contra el cáncer en España y parte de América Latina ha ejercido de madrina y lo cierto es que se ha mostrado de lo más orgullosa ante un evento de esta categoría: "Bueno, para mí es todo un honor, te puedes imaginar, en esta XXVIII edición que me hayan elegido, no soy andaluza. Llevo muchos años trabajando aquí y creo que eso es lo que ha hecho que haya pensado en mí, por el trabajo que hacemos con las fundaciones desde hace muchísimos años en esta tierra", confesaba a los micrófonos de Europa Press.

Sandra Ibarra ejerce de madrina | Gtres

En las gradas estaba Juan Ramón Lucas, su pareja, muy feliz por el importante momento que estaba viviendo Sandra sin soltar el móvil para inmortalizar este día tan especial.

Sandra Ibarra, muy feliz saludando al público | Gtres

Siempre muy cercana con la prensa, Sandra Ibarra también se ha pronunciado sobre Kate Middleton, que actualmente lucha contra un cáncer como hizo público a través de un en redes sociales. Una decisión que la modelo aplaudió por cómo acciones así ayudan a dar mayor visibilidad a la enfermedad: "El cáncer es la pandemia de nuestro siglo y no nos lo creemos, lo que íbamos diciendo durante muchos años, ¿no? Uno de cada dos hombres y uno de cada tres mujeres va a tener cáncer. Cuando una persona relevante de la sociedad tiene cáncer, no solamente ella, también Carlos de Inglaterra, vemos que al final el cáncer es de todos, que esto no entiende ni de edades, ni de títulos, ni de nada...".

Kate Middleton sonriendo | Gtres

"Me gusta mucho la forma en que lo ha hecho: llamarlo por su nombre, buscar su momento, que a veces cuesta respetar a las personas para encontrar su momento, su mejor manera de decirlo, viviéndolo en familia, y bueno, creo que es muy importante. Es un altavoz importante para esta causa del cambio", añade.