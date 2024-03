Kate Middleton anuncia que tiene cáncer en un vídeo institucional: "Han sido dos meses muy duros"

Kate Middleton, princesa de Gales, ha anunciado este viernes que está recibiendo "quimioterapia preventiva" después de haber sido diagnosticada con cáncer tras ser hospitalizada por una intervención abdominal el pasado 17 de enero.

"Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias personalmente por todos los maravillosos mensajes de apoyo y por vuestra comprensión mientras me recupero de la cirugía. Han sido dos meses muy duros para toda nuestra familia pero tengo un equipo médico fabuloso que me está cuidando muy bien y a los que les estoy muy agradecida", comienza diciendo en el vídeo.

"En enero me sometí a una cirugía abdominal en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición era no cancerígena. La cirugía fue bien pero las pruebas posteriores encontraron que había habido células cancerígenas. Mi equipo médico entonces me sugirió que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas del tratamiento", ha explicado.

"Esto, por supuesto, ha sido un gran shock, y Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia", ha indicado en el comunicado oficial publicado en las redes oficiales de la casa real británica.

"Como podéis imaginar, esto nos ha llevado tiempo, para recuperarme de una cirugía y comenzar mi tratamiento, pero lo más importante, nos ha llevado tiempo para explicarlo todo a George, Charlotte y Louis de una forma apropiada para ellos y para asegurarnos de que voy a estar bien.

Como les he dicho a ellos, me encuentro bien y sintiéndome más fuerte cada día centrándome en las cosas que me sanarán en mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Tener a Guillermo a mi lado es una fuente de bienestar. Como en el amor, el apoyo y la amabilidad que me habéis mostrado muchos de vosotros significa mucho para los dos.

Esperamos que entendáis que como familia necesitamos tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha traído mucha alegría y estoy deseando volver cuando sea capaz.

Pero ahora debo centrarme en recuperarme completamente. Ahora mismo pienso también en todos aquellos a los que ha afectado el cáncer. Para todos aquellos que estéis atravesando esta enfermedad, no perdáis la esperanza y la fe. No estáis solos".