Samantha Vallejo-Nágera, hermana de Colate, lamenta el fallecimiento de la madre de su excuñada, Paulina Rubio

Este sábado 2 de julio fallecía Susana Dosamantes, actriz y madre de Paulina Rubio, a los 74 años a consecuencia de un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado el pasado mes de febrero.

Un durísimo varapalo para la cantante mexicana que, rota de dolor, se pronunciaba a través de sus redes para comunicar la triste pérdida.

"Con el corazón en la mano y profundo dolor les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dosamantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia. Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna", comenzó escribiendo.

Además, quiso agradecer a los profesionales sanitarios su labor: "Agradecemos enormemente a los doctores, enfermeras y todo el personal del hospital por cuidar profesionalmente a mi ángel. Agradecemos infinitamente su comprensión y respeto en este momento tan difícil. Pedimos privacidad para su familia y amigos", sentenció junto a una foto de su madre.

Ahora, quien se ha pronunciado sobre tal dolorosa noticia ha sido Samantha Vallejo-Nágera, la hermana de Colate con quien la autora de 'Ni una sola palabra' tiene un hijo. Las cámaras de 'Europa Press' han podido hablar unos segundos con la presentadora y le han mencionado el duro duelo al que ahora se enfrenta su excuñada.

"Ha muerto la mamá de Paulina, imagino que todo tu pésame, ¿no?", le pregunta el reportero. Visiblemente incómoda, sin querer hacer demasiadas declaraciones y alejándose mientras contesta, Samantha responde un escueto "sí" con el que expresa su pesar por lo sucedido.

Colate y Paulina Rubio: su tormentosa guerra judicial

Recordemos la mala relación entre Nicolás Vallejo-Nágera y Paulina Rubio, quienes llevan años enfrentados e inmersos en una tortuosa batalla judicial por la custodia de su hijo de 11 años.

El pasado mes de marzo, el ahora productor y copresentador de televisión, se sinceró en una entrevista concedida a la revista '¡HOLA!' donde aprovechó, entre otras cosas, para hacer una crítica a los juzgados estadounidenses.

"En los juzgados nadie mira por el interés de mi hijo. A la gente solo le interesa el dinero y que haya conflicto (...) Un proceso legal en Estados Unidos es una forma de arruinarte. Yo me he arruinado, he perdido lo que tenía y no tengo problema en decirlo", expresó.

Además, también aseguró que su relación con la cantante estaba "peor que nunca".

