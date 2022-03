Nicolás Vallejo-Nágera y Paulina Rubio pasaron por el altar en el año 2007, dieron la bienvenida a su hijo Andrea Nicolás Vallejo-Nájera Rubio en 2010, poniendo años más tarde punto y final a su relación, concretamente en 2014.

Tras la separación, Colate decidía instalarse en Miami para poder estar cerca de su hijo, renunciando así a todos sus proyectos profesionales y a estar cerca del resto de su familia. Años más tarde, ha tenido que reconstruir su vida y volver a trabajar, además de lidiar con todos los problemas que ha tenido con la cantante.

Ahora, Nicolás es productor y copresentador de televisión y, tal y como ha revelado en una entrevista para la revista '¡HOLA!', con respecto a cómo es el acuerdo que tienen Paulina y él con su hijo Andrea, ya que llevan años luchando por la custodia del pequeño de tan solo 11 años, ha revelado: "En los juzgados nadie mira por el interés de mi hijo. A la gente solo le interesa el dinero y que haya conflicto", ha confesado que por el momento, la mitad del mes la pasa con él y, además, contaba que ha aprendido "a ser padre soltero y amo de casa".

Aprovechaba para hacer una crítica a los juzgados estadounidenses: "Un proceso legal en Estados Unidos es una forma de arruinarte. Yo me he arruinado, he perdido lo que tenía y no tengo problema en decirlo".

Ya ha pasado casi una década desde que este romance se terminó, pero ¿cómo es la relación actualmente entre la expareja? Colate se sinceraba y aseguraba que su relación con la cantante está "peor que nunca".

Su nueva novia María Clara Mejía

A pesar de que el hermano de Samantha Vallejo-Nágera haya pasado por una etapa muy dura de su vida, ha conseguido volver a ilusionarse con una persona y encontrar el amor. La mujer en cuestión es María Clara Mejía.

La nueva pareja se conoce desde hace 15 años y, tal y como desvelaba el productor al medio ya mencionado anteriormente, se volvieron a reencontrar en Miami: "Nunca pensé que volvería a encontrar el amor aquí en Miami. Había perdido la esperanza de volver a enamorarme", expresaba emocionado.

Colate solo ha tenido buenas palabras para su chica: "Es una buena persona", continuaba deshaciéndose en halagos: "Estoy descubriendo una forma de amar que no conocía". De hecho, esta es la primera mujer que Nicolás presenta a su hijo, así que está claro que es una persona muy especial para él.

