La reacción de los hijos de Hiba Abouk cuando ven a su madre en un anuncio: "¡Qué sexy!"

El mayor tesoro en la vida de Hiba Abouk son sus hijos y no cabe duda que ellos también son los primeros fans de su madre. La intérprete ha querido compartir con sus fans un entrañable momento que refleja la complicidad y la unión que mantiene con sus pequeños Amín y Naím.

Durante un paseo por la Gran Vía madrileña, los pequeños se toparon con un gran cartel publicitario protagonizado por su madre, imagen de una conocida marca de cosmética.

Al reconocerla, no pudieron contener la emoción: "¡Qué guapa!", se les escucha gritar entre risas. "¡Qué sexy!", continúan diciendo, provocando las carcajadas de la actriz.

Story de Instagram de Hiba Abouk con sus hijos | Instagram @hiba_abouk_

Los niños, fruto de su relación con el futbolista Achraf Hakimi, se han convertido en el pilar fundamental de la vida de Hiba, sobre todo tras su separación.

Desde entonces, Hiba ha sido relacionada con rostros conocidos como Antonio Revilla. Sin embargo, la actriz ha dejado claro que su día a día gira en torno a sus hijos.