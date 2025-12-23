El motivo por el que Chayo Mohedano no pasará las navidades con su padre, Amador: "No se monta en el coche"

Presumiendo de la estupenda relación que tiene con su tío José Ortega Cano, Rosario Mohedano no se ha perdido la fiesta con la que el viudo de la inolvidable Rocío Jurado ha celebrado este lunes su 72 cumpleaños rodeado de amigos y familiares.

Entre los asistentes, Rosa Benito, pero no Amador Mohedano, en el punto de mira tras confesar lo solo que se siente estas Navidades, ya que pasará las fechas más entrañables del año en su finca de Chipiona, La más grande, sin la compañía de nadie de su familia, aunque el 24 cenará con unos primos, como desvela Informalia.

Unas declaraciones a las que ha reaccionado Chayo, que no ha dudado en mandar un mensaje a su padre ante las cámaras: "Papá, ¿por qué no te vienes aquí a Madrid como te invito yo?". "Y eso también lo ha dicho Gloria. Es que otra cosa... A mí me encantaría ir a Chipiona, recogerle en coche y traérmelo. Pero es que no se monta en el coche" ha asegurado, confesando que "a mi padre lo adoro y mi pena es no poder tenerle todo el tiempo que quiero tenerle".

Chayo Mohedano respondiendo a la prensa | Europa Press

Sobre el cumpleañero, la artista ha reconocido que "le veo maravilloso. Siempre se ha portado súper bien conmigo, me ha dado siempre muchísimo cariño y yo le tengo un cariño muy especial. Mi tito José y lo que me gusta es eso, crear momentos con la familia y él no puede faltar".

Ortega Cano soplando las velas | Gtres

Y con su tía Rocío siempre en la memoria -"no hay día que no la nombre" afirma- Chayo está convencida de que, de seguir viva, "hubiese mandado a la mierda a más de uno y a más de dos". "Nosotros celebrábamos el 23 el cumpleaños de mi tío José, el 24 celebramos la Navidad y también el cumpleaños de mi hermano Salvador. Nosotros teníamos la excusa maravillosa para poder juntarnos y eso, disfrutar de la vida. Y es algo que ella nos enseñó y creo que a día de hoy es muy importante", concluía, evitando pronunciarse sobre su prima Rocío Carrasco, con la que tampoco tiene relación.