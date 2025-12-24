Rosa Benito, ignorando a su ex, Amador Mohedano, recuerda cómo eran las navidades en casa de Rocío Jurado

Doce años después de su ruptura con Amador Mohedano, Rosa Benito ha vuelto a demostrar que sigue formando parte del núcleo familiar de los Jurado. Por ello, no quiso faltar a la celebración anticipada del cumpleaños de su cuñado, José Ortega Cano, que cumplía 72 años.

Rosa Benito y Ortega Cano en su cumpleaños | Gtres

A su llegada al cumpleaños, Rosa se mostró especialmente cariñosa con Ortega Cano y recordó ante los medios con emoción cómo era estas fechas para Rocío Jurado. Visiblemente emocionada, habló de su calidad humana. Explicó que más allá del personaje público, existía una Rocío cercana y generosa que muy pocos conocían.

Para Rosa, esa faceta era la más valiosa: una mujer acogedora, que abría las puertas de su casa a familiares, amigos y conocidos, especialmente durante las fiestas navideñas, cuando el hogar se llenaba de vida y compañía.

"Y yo me quedo con esa Mohedano, que era una gallina que acogía a toda la gente que ella quería. No solamente su familia, sino en estas Navidades su casa, bueno, la casa de ellos era repleta de gente, de amigos, de familia, de todo, todo, abría las puertas a todo el mundo", contaba.

Rosa Benito y Ortega Cano | Gtres

Con tono nostálgico y sin mencionar a su exmarido, Rosa compartía una anécdota que refleja cómo vivía Rocío la Navidad. Contó que compraba regalos sin medida, no solo para su entorno más cercano, sino también para vecinos, periodistas y amigos.

"Te puedo decir que ella compraba tantos, tantos, tantos regalos, pero tantos para sus amigos los periodistas, para los vecinos, para familias, para amigos... tanto que las bañeras que tenían en su casa las llenaba de regalos", aseguraba.

Rosa Benito contestanto a la prensa | Europa Press

En cuanto a sus planes para estas fechas, Rosa comentaba que las celebrará junto a sus hijos y nietos. Su hijo Salvador ha viajado desde Chipiona para pasar la Nochebuena con ella, mientras que la Nochevieja la celebrará con su padre, Amador Mohedano, del cual no dijo nada más.