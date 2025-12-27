India Martínez, sobre los motivos de su retirada temporal: "No quiero, pero lo necesito más que nunca"

Tras un 2025 especialmente intenso en lo profesional, India Martínez elegía el día de Nochebuena para compartir con sus seguidores su decisión de retirarse temporalmente de la música. Después de su concierto en el Festival Starlite Christmas de Madrid el pasado 16 de diciembre, la andaluza ha tomado la determinación de hacer un parón muy necesario para desconectar, coger aire y volver con más fuerzas que nunca cuando esté preparada para ello.

India Martínez | Gtres

"Holaaa familia. Me he pensado mucho este post pero con él me despido de los escenarios por un tiempo, no quiero pero lo necesito más que nunca. Espero que lo entendáis", ha comenzado su último post en Instagram, en el que junto a un carrusel de imágenes de sus últimas actuaciones ha confesado que "el escenario me da la vida, pero a veces también me la quita".

De ahí que aunque asegure que se le da "fatal" parar en esta ocasión "tenga que hacerlo". "Pasar más tiempo en casa, descansar, cuidarme por fuera y por dentro, y también cuidar de los míos. Hacer menos maletas. Y seguir viviendo para que en un futuro esas vivencias se conviertan en nuevas canciones, y después en conciertos llenos de luz y emoción" ha explicado a corazón abierto, dejando entrever que su cuerpo y su mente han dicho 'hasta aquí' y que ahora lo único importante es estar con sus seres queridos -entre ellos su pareja desde hace más de una década, Ismael Vázquez, su gran apoyo en estos momentos- aparcando por un tiempo su carrera musical.

Lo cierto es que no es la primera vez que la artista se pronuncia sobre la necesidad de pausar su carrera. Ya en 2023 llegó a expresar entre lágrimas que quería un descanso.

Antes de decir 'hasta pronto' a los escenarios, dos fechas por delante en las que como ha adelantado, va a "darlo todo": el próximo 21 de marzo en Jaén Festival "Homenaje a la Mujer" y 12 de abril en Dubai, su último concierto por el momento.

Una despedida en la que ha dedicado unas emotivas palabras a su equipo -técnicos, asistentes y músicos-, revelando que la misma noche de su actuación en Starlite Madrid uno de los miembros de su staff, Fran Hurtado, "nos dio un susto a todos del que todavía nos estamos reponiendo".

"Por un momento sentíamos que te perdíamos pero gracias a Dios poco a poco te estás recuperando bicho!! Esto lo Que nos demostró es que somos una familia y estamos todos a una", ha confesado, dejando entrever que ha sido una de las razones que le han empujado a tomarse un descanso sin fecha de regreso.