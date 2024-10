Roma cumple 5 años: Laura Escanes recuerda el momento piel con piel de Risto Mejide con su hija

La vida de Laura Escanes cambió por completo hace 5 años. A las 23:52 del miércoles 2 de octubre de 2019, la influencer conoció al que sería el gran amor de su vida: su hija Roma. Hoy, con motivo de esta nueva vuelta al sol, le ha dedicado varios mensajes de cariño. Y al padre de la pequeña también.

En un post, ha recopilado algunas de las fotos más bonitas de cuando Roma era todavía un bebé: "5 años de este viaje, 5 años desde que conocí a mi persona favorita. Felicidades hija, qué suerte descubrirte. T'estimo".

No es ningún secreto para todo aquel que siga los pasos de Escanes en las redes, que su hija se ha convertido en su gran compañera de vida. Juntas derrochan complicidad y una conexión que va más allá de las pantallas, aunque desde el principio la influencer quiso mantener la privacidad de la pequeña y no enseñar su rostro.

A través de sus historias, la creadora de contenido también le ha dedicado unas bonitas palabras: "Felicidades al amor de mi vida, a la persona más divertida que conozco, a la persona que mejor me cae del universo, a mi maestra, porque no paras de enseñarme cosas, a mi equilibrio, a mi todo".

La felicitación de Laura Escanes a su hija Roma | Instagram

Por su parte, Risto también le ha dedicado un post a la pequeña, con un mensaje de amor y una foto de sus primeros días de vida acurrucada en el pecho de su padre en una habitación de hospital: "Hoy hace justo 5 años de este momento, ese piel con piel que duraría ya para toda la vida, padre e hija unidos para siempre. Te quiero, bollito".

Pero lo que más ha llamado la atención ha sido la felicitación que también ha dedicado a su expareja, Risto, compartiendo la foto que el escritor ha subido a su feed. Y es que, en este día tan especial, Laura no quería dejar pasar la oportunidad de resaltar el gran equipo que han hecho a pesar de que sus caminos se separasen: "Felicidades a nosotros, porque me siento tremendamente orgullosa de cómo lo estamos haciendo".

El mensaje de Laura Escanes a Risto Mejide por el cumpleaños de su hija Roma | Instagram

Una despedida pública y cargada de cariño

El 25 de septiembre de 2022, tras más de 7 años de amor, Laura Escanes y Risto Mejide comunicaban el fin de su historia. Y lo hacían cada uno con un post cargado de cariño, de dolor y de sorpresa, pues nadie se imaginaba que esta relación fuera a terminar.

Risto Mejide y Laura Escanes | GTRES

"El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mi días", escribió la influencer. Por su parte, el escritor, deseó que fueran "tan buenos ex" como pareja habían sido: "Gracias por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida".

Y lo cierto es que, dos años después de separar sus caminos, Laura y Risto han demostrado que el amor se transforman y que siempre serán una familia, pase lo que pase, por el bien de la pequeña Roma.