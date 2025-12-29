Lola Fernández Ochoa recuerda con emoción a sus hermanos Paco y Blanca: "Se les echa mucho de menos"

Los hermanos Fernández Ochoa han estado vinculados desde muy pequeños a un deporte muy especial para ellos: el esquí. Tanto Paco como Blanca Fernández Ochoa se convirtieron en grandes deportistas llegando a participar en Juegos Olímpicos, donde ambos obtuvieron medallasolímpicas. Paco logró el oro, mientras que Blanca se convirtió en la primera mujer española en ganar una medalla olímpica de invierno, dejando una gran huella en la historia del deporte nacional.

Paco Fernández Ochoa, en 1972 | Gtres

Sin embargo, la vida les golpeó fuertemente. El primogénito, quien abrió el camino familiar en el esquí, Paco Fernández Ochoa, falleció a los 56 años debido a un cáncer linfático en noviembre de 2006. Años más tarde, otro mazazo sacudió a la familia con la muerte de Blanca en 2019. Su pérdida no solo fue un golpe personal, sino que también sirvió para romper tabúes y visibilizar la salud mental de los deportistas. Precisamente, su hermana Lola y los hijos de Blanca decidieron crear la Fundación Blanca, con el objetivo de normalizar que pedir ayuda no es un signo de debilidad.

Blanca Fernández Ochoa, en 2010 | Gtres

En estas fechas tan señaladas, Lola Fernández Ochoa ha atendido a los micrófonos y a la prensa con una actitud positiva, recordando que su familia sigue siendo una piña y que siempre estarán juntos en lo bueno y en lo malo: "Con los tuyos, las risas se multiplican y las penas se dividen".

Lola Fernández Ochoa ante los micrófonos | Europa Press

Hubo también un momento para recordar a quienes ya no están, a quienes se les recuerda con cariño: "Brindamos por ellos y a seguir, no queda otra". Lola dejó ver lo importante que sigue siendo su hermano Paco y lo presente que está en su memoria: "Siempre que hago algo divertido pienso en él". Además, reconoció que la ausencia de Blanca la ha afectado más, pero que con el tiempo ha logrado mirar hacia atrás con perspectiva: "Siempre que pienso en ella me hace sonreír".

Lola concluyó dejando claro que si Blanca estuviese viva estaría muy orgullosa de sus hijos, de los avances que han conseguido y de la creación de la Fundación Blanca, que hoy ayuda a tantos deportistas a cuidar su salud mental y a sentirse acompañados, muchas veces se viven procesos duros en silencio. Una iniciativa que refleja el legado de una mujer que luchó hasta el final y por eso nunca será olvidada.