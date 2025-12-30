Su quinta boda: Sonia Moldes se casa en enero con el presidente y CEO de una multinacional

El 2025 ha sido un año marcado por rupturas en el panorama celebrity, pero también ha traído nuevas historias de amor. Mientras algunas parejas ponían fin a largas relaciones, otras comenzaban nuevos romances, demostrando que el amor sigue estando muy presente en la vida de las figuras públicas.

Tan presente que este año también ha dejado lugar para compromisos y pasos importantes en la vida sentimental de algunas parejas. Como es el caso de Sonia Moldes, quien ha dado el siguiente paso en su relación anunciando su compromiso en la revista Semana.

Y es que tras tres años de relación con el presidente y CEO de una multinacional, la pareja ha decidido dar un paso importante en la relación y contraer matrimonio: "Nos casamos el próximo 9 de enero, que es mi cumpleaños", ha explicado la expareja de Alessandro Lecquio.

Sonia Moldes | Gtres

Más sobre el enlace

La quinta boda de Moldes es con Isaac, un empresario totalmente ajeno a los medios de comunicación, y tendrá lugar en el centro de la capital, en el Real Casino de Madrid. La ex modelo explica que ya lo tiene todo preparado para el día, afirmando que será un momento íntimo en el que asistirá el círculo más cercano de la pareja.

La celebridad cuenta para la revista Semana que "me pidió matrimonio en la isla Gili Air, con su hija presente y fue muy emotivo". La expareja de Lecquio afirma que es "la persona con la que mejor me lo paso, mi mejor amigo y me ha demostrado amor infinito".

Sonia Moldes | Gtres

Todo sobre Sonia Moldes

Sonia Moldes es una exmodelo y empresaria española que alcanzó la fama en la prensa rosa a finales de los años 90 por su mediática relación con Alessandro Lecquio. Actualmente, lleva una vida discreta centrada en su faceta de emprendedora, trabajando en el sector inmobiliario.

Originaria de Pontevedra, Sonia perdió a sus padres siendo muy joven, lo que la obligó a madurar rápidamente y a los 15 años se trasladó a Madrid junto a su hermana Berta. Mientras ella vivía en un internado, Berta lo hacía en un colegio de monjas, aunque ambas compartían el sueño de convertirse en artistas.

Sonia Moldes junto a su hermana Berta Moldes, año 2000. | Gtres

Les gustaba cantar y un productor se interesó por ellas para grabar un disco muy comercial bajo el nombre de Clasificado X, pero el proyecto nunca se materializó debido a que la hermana de Sonia se enamoró y el productor desapareció.

En 1996 organizaron el certamen Miss Madrid, pero fue un fracaso debido a la falta de estructura y organización, algo que incluso la propia prensa reflejó señalando que los fotógrafos abandonaron la gala final y pocos días después la organización de Miss España les retiró la concesión del concurso.

Sonia Moldes | Gtres

Sonia también trabajó como modelo y protagonizó numerosos anuncios de televisión. Entre los 24 y los 44 años fue empresaria hostelera con varios locales conocidos en Madrid, y más adelante dirigió una academia de oposiciones como directora comercial.

Actualmente, a sus 52 años, se dedica a reformas e interiorismo, dejando atrás la vida mediática para centrarse en sus proyectos personales y profesionales.

Su primer matrimonio

Sonia ha estado casada en cuatro ocasiones, aunque nunca ha encontrado la estabilidad que buscaba en el matrimonio. Su primer esposo fue Carlos Gil Stauffer, un empresario que triunfó en el sector del transporte y las mudanzas.

Él era aproximadamente una década mayor que Moldes, y su unión llamó la atención por la diferencia de edad y la relevancia de Gil Stauffer en el mundo empresarial.

Sonia Moldes en 1990 | Gtres

Tras su separación, Sonia buscó consuelo en otras relaciones y finalmente se dejó ver públicamente junto a Alessandro Lecquio. Esta etapa de su vida marcó un giro mediático importante, alejándola del ámbito empresarial para situarla en el foco de la prensa rosa.

El romance con Alessandro Lecquio

Ninguna de las relaciones de Sonia Moldes fue tan mediática como la que mantuvo con Alessandro Lecquio, con quien estuvo casi dos años y con el que incluso llegó a planear una boda y formar una familia.

Su historia comenzó en verano de 1997, causando un gran revuelo en España, especialmente después de que aparecieran en un reportaje fotográfico tomando el sol en un barco, en el que él se mostraba desnudo, lo que escandalizó a muchos.

Sonia Moldes y Alessandro Lecquio en 1997 | Gtres

Durante los primeros meses, ambos se declararon muy enamorados y aseguraban que querían casarse y tener hijos tan pronto como Sonia obtuviera el divorcio de su primer marido.

Su relación estuvo marcada por rupturas y reconciliaciones constantes, que no dudaban en aprovechar mediáticamente. A lo largo de su romance, también buscaron oportunidades profesionales conjuntas, como cuando a finales de 1997 adquirieron una participación en la sociedad que explotaba la discoteca Arena en Madrid.

Sonia Moldes y Alessandro Lecquio en 1998 | Gtres

A pesar de la intensidad del vínculo, la relación terminó debido a la incompatibilidad de caracteres. Para 1999 ya afirmaban que su amor se había esfumado, aunque seguían apareciendo juntos en público hasta que decidieron poner fin definitivo a su vínculo. Sonia explicó que lo que necesitaba a su lado era alguien estable y maduro, sin conflictos ni problemas que complicaran su vida.

Sonia Moldes y Alessandro Lecquio en 1999 | Gtres

Tras la ruptura, Lecquio inició una relación con la periodista María Palacios, mientras que Sonia relató en programas televisivos algunas de las situaciones más tensas de su historia con él.

Contó que Lecquio llegó a mostrar celos extremos, que incluso la hicieron sentir miedo en algún momento, e intentó grabar encuentros privados con una cámara oculta, además de mantener relaciones con ella cuando ya era pareja de María Palacios.

Sus tres otros matrimonios

Moldes se casó por segunda vez en abril de 2003 con el futbolista francés Jean-François Hernández en una discreta ceremonia civil celebrada en el hotel Santo Mauro de Madrid. Hernández le llevaba cuatro años, pero la convivencia resultó complicada.

En 2006, Sonia explicó que la separación se debió a que eran dos personas con formas muy diferentes de ser y de ver la vida, lo que hizo imposible mantener la relación.

Sonia Moldes y Jean-François Hernández | Gtres

En 2011, la ex modelo contrajo matrimonio con Tirso Tomás, presidente ejecutivo del grupo Falcón. A diferencia de sus matrimonios anteriores, su relación con Tirso se caracterizó por la buena sintonía entre ambos, aunque también terminó en ruptura. Él era 20 años mayor, y aunque su historia acabó, ambos mantuvieron un vínculo respetuoso y cordial.

Su último matrimonio fue con el magnate gallego José Peña en 2019, propietario de una importante conservera, a quien conoció trabajando como asesora inmobiliaria. La relación apenas duró ocho meses antes de que iniciaran el proceso de divorcio. Más tarde, Sonia describió a Peña como el mayor error de su vida y reconoció que se siente más feliz cuando está soltera, valorando su independencia y tranquilidad personal.

Sonia Moldes en 2004 | Gtres

Atraviesa un momento dulce

Sonia Moldes vive ahora una etapa de felicidad y estabilidad que contrasta con sus relaciones pasadas. Después de varias experiencias sentimentales intensas y mediáticas, se siente preparada para dar un nuevo paso y confiar plenamente en su pareja actual.

Con gran ilusión, Sonia ha anunciado que se casará por quinta vez y asegura que esta vez es con el amor de su vida. La empresaria se muestra emocionada ante esta nueva etapa, ilusionada con la idea de vestir de blanco y vivir una relación estable y duradera, disfrutando plenamente del presente.