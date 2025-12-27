La niebla mental, el síntoma menos conocido de la menopausia

La menopausia es una cosa que nos llega a todas las mujeres tarde o temprano. Alrededor de los 50 años de edad aparece en nuestra vida la interrupción definitiva de la menstruación, famosamente conocida como menopausia.

Aunque se diagnostica cuando han pasado 12 meses sin ningún tipo de sangrado ni manchado, el proceso hasta entonces puede ser muy largo. Pero, sobre todo, lleno de síntomas relacionados con el desajuste hormonal, ya que cada vez se producen menos estrógenos y progesterona.

Mujer con dolor de cabeza | Freepik

Entre las infinidades de síntomas, hay algunos más conocidos y otros menos. Uno de los que no se habla es la niebla mental, así que, en este artículo, te contamos de qué se trata esta secuela de la menopausia y qué debes hacer si te encuentras en esta situación.

Para ello contamos con la ayuda de Alfonso Galán, doctor en Neolife, una clínica experta en envejecimiento saludable, prevención y calidad de vida.

Qué es la niebla mental

Cuando los pacientes del doctor van a la consulta, describen este síntoma diciendo que "es como si estuviera espeso, como si el cerebro no funcionara con la agilidad habitual".

El experto añade que "no se trata de una enfermedad en sí misma, sino de un síntoma complejo que refleja desequilibrios biológicos subyacentes: desde problemas hormonales hasta déficits de energía celular pasando por alteraciones metabólicas e intestinales".

Mujer aturdida | Freepik

Los síntomas

Si no estás segura de si lo que te pasa es niebla mental, te traemos un seguido de síntomas que presenta este trastorno, para que puedas identificar qué te pasa realmente:

Te cuesta más de lo habitual concentrarte en tareas cotidianas o en el trabajo.

Tienes problemas de memoria a corto plazo: olvidas los nombres, las citas programadas o incluso a veces lo que ibas a decir.

Cada vez eres más lenta procesando las informaciones externas y te cuesta más tomar decisiones.

Tienes mucha fatiga mental de forma desproporcionada tras llevar a cabo actividades que antes no te suponían tanto esfuerzo.

Presentas cambios emocionales: irritabilidad, apatía, incluso ansiedad porque la cabeza no te responde como antes.

En algunos casos más puntuales, aparecen síntomas digestivos como la hinchazón, gases o cambios de ritmo intestinales.

Mujer | Freepik

No tienes porqué preocuparte de más, y es que la neblina mental es un problema frecuente en la menopausia. La caída de estrógenos y progesterona altera la neurotransmisión, la vascularización cerebral y los ritmos circadianos.

Los estrógenos actúan sobre receptores neuronales implicados en la memoria y la plasticidad sináptica. Su descenso explica que muchas mujeres empiezan a referir niebla mental incluso antes del último período menstrual, en la conocida perimenopausia.

Se puede tratar

Los síntomas que hemos visto pueden mantenerse en un período de tiempo largo, lo que puede llegar a incapacitar y afectar tanto al rendimiento laboral como a la vida social de la paciente.

El doctor explica que "se da el caso de profesionales brillantes que sienten que ya no rinden o, por ejemplo, de madres de familia que antes organizaban todo y que empiezan a sentirse sobrepasadas".

Esto lo acompaña una pérdida de confianza brutal hacia la propia capacidad cognitiva, lo que puede ser más incapacitante que un simple dolor físico. Porque, en este caso, la niebla mental erosiona la autoestima y genera un círculo de ansiedad y bajo rendimiento.

Mujer pensativa | Freepik

Para neutralizar este trastorno, desde las clínicas de Neolife, siguen un protocolo integral de tratamiento que incluye lo siguiente:

1. Optimización hormonal personalizada: Se utilizan hormonas bioidénticas (muy similares a las naturales del cuerpo), como estradiol, progesterona y testosterona, adaptadas a tus necesidades individuales. Esto ayuda a equilibrar el sistema hormonal y mejorar energía, sueño, estado de ánimo, libido y salud general.

2. Equilibrio nutricional y suplementos personalizados: Se analiza tu estado nutricional para corregir posibles carencias con suplementos específicos como NAD+ (para energía celular), omega-3 (antiinflamatorio), vitaminas y antioxidantes que tu cuerpo necesita para funcionar de forma óptima.

3. Alimentación antiinflamatoria adaptada a tu microbiota: Se diseña un plan de alimentación que reduce la inflamación y cuida tu intestino, considerando el estado de tu microbiota (las bacterias buenas del intestino) para mejorar digestión, inmunidad y bienestar general.

4. Ejercicio físico integral: Combina ejercicios de fuerza (para músculos y huesos) con rutinas tipo HIIT (intensidad alta por intervalos) que mejoran la oxigenación del cuerpo y estimulan la creación de nuevas neuronas.

5. Higiene del sueño: Se establecen rutinas para mejorar la calidad del sueño como mantener horarios regulares, reducir la exposición a las pantallas, y si es necesario, usar melatonina para ayudar al cuerpo a dormir mejor.

6. Manejo del estrés con técnicas mente-cuerpo: Se aplican métodos como la respiración consciente, mindfulness y biofeedback, una herramienta que te permite observar y controlar funciones como el ritmo cardíaco o la respiración para reducir el estrés de forma efectiva.

Mujer haciendo mindfullness | Freepik

La importancia del diagnóstico

Por último, los profesionales especializados en medicina antiedad advierten que la neblina mental puede volverse crónica si no se trata a tiempo. Sin embargo, también enfatizan que, con un enfoque adecuado y personalizado, es posible ver mejoras significativas en cuestión de semanas o pocos meses.

Subrayan la importancia de buscar siempre un diagnóstico médico profesional, ya que este síntoma puede tener múltiples causas. En algunos casos, puede estar relacionado con secuelas del COVID prolongado, mientras que en otros podría ser una señal temprana de un proceso de deterioro cognitivo más serio.