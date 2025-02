¿Cómo es Rocío Martín Berrocal? Su hermana Vicky lo desvela con un cuestionario

Quien no conozca a la familia Martín Berrocal es que poco sabe de la esfera social de nuestro país. Y es que, las hermanas Vicky y Rocío, junto con su madre Victoria, y la pequeña de la familia, Alba Díaz, forman uno de los clanes más conocidos.

Vicky Martín Berrocal, además de ser un personaje público, tiene su propia firma de moda (que sigue arrasando); Alba Díaz es muy conocida en las redes sociales; la matriarca del clan también hace alguna que otra aparición en los Instagram de sus hijas y su nieta. Pero Rocío, sin embargo, es la más desconocida.

Y no por sus seguidores en redes, ya que acumula la increíble cantidad de 67,4 mil personas que quieren seguir su día a día, sus looks, su vida familiar… No obstante, de su vida más personal son pocos los detalles que se conocen. Y, de momento, habrá que esperar, pues como ha confirmado su hermana, no tiene entre sus planes sentarse en su podcast A Solas Con… en un futuro cercano.

Sin embargo, y respondiendo a los seguidores de Vicky que tanto preguntan por cómo es Rocío, ha hecho un vídeo muy personal para que puedan conocerla más: "Os dejo por aquí un cuestionario que le he hecho para que podáis conocerla y conocerme un poco mejor".

Se trata de un vídeo con diferentes preguntas que las hermanas han ido respondiendo tanto de ellas mismas como de la otra. ¿Cuál es vuestro mejor recuerdo de la infancia? Mientras Vicky ha respondido "la palmera de chocolate y la media luna" que se comía en los recreos del colegio, su hermana ha recordado la casa que tenían en Punta Umbría: "La recuerdo muchísimo".

Entre risas, Vicky y Rocío han confirmado que la favorita de su madre, sin duda, es la pequeña. En cuanto a su elección entre Madrid y Sevilla, ninguna de las dos ha podido decantarse solo por una: "De Madrid al cielo pasando por Sevilla".

¿Quién lo ha pasado peor por amor? Muy sincera, Vicky ha respondido que ella y su hermana Rocío le ha dado la razón: "Pero porque me he enamorado muchas más veces". En cuanto a cuál sería su viaje soñado juntas, la diseñadora ha respondido que Buenos Aires, pero su hermana ya ha estado y no repetiría.

Un vídeo en el que se aprecia la buena relación que comparten y la complicidad que tienen. Si tuvieran que intercambiarse sus vidas por un día, a Rocío le "encantaría ser como ella", definiéndola en dos palabras: "Luchadora y trabajadora". Y Vicky ha confesado que seguro que sería "mucho mejor persona".

Vicky y Rocío Martín Berrocal por Madrid | Gtres

A la cuestión de definirse la una a la otra en 3 palabras, Vicky ha dicho de su hermana que es todo "bondad, lealtad y amor", y Rocío ha sido clara también: "Luchadora, pasional y verdad". Pero no todo son buenas palabras, pues han querido también sacar a la luz los defectos de la otra.

"Me pone muy nerviosa porque es muy controladora, todo tiene que estar perfecto, en su sitio", ha desvelado Rocío de su hermana. Pero Vicky ha destacado algo que desconocíamos de Rocío: "Hay veces que recuerda mucho las cosas que alguien ha podido hacer mal. Ella pelea y dice: porque tú aquel día… y me lo echa en cara, pero hace 20 años".

Si fueran un personaje de película, Vicky ha confesado "Pamela Anderson en Los Vigilantes de la Playa”; y Rocío “cualquier película que haya hecho Mónica Bellucci".

¿Y una canción, una comida y un destino de verano? "Cualquier de Alejandro Sanz, comida la pasta y destino Caños de Meca", ha respondido Rocío. Vicky, confesando que no le encanta la playa, ha coincidido en algunas cosas con su hermana: "Se Nos Rompió El Amor, la versión de Rosalía de los Grammy, la pasta y el dulce y Punta Umbría". ¿Se parecen las hermanas Martín Berrocal?