RELACIÓN POLÉMICA
Luitingo cierra el capítulo con Jessica Bueno y confiesa cómo actuaría si se reencontrasen
Tras una ruptura tan polémica que acaparó titulares, Luitingo deja claro que, pese a haber atravesado uno de los momentos más difíciles de su vida, sigue creyendo en el amor con la misma intensidad y parece haber recuperado la felicidad por completo.
Publicidad
Pese a que la relación de Jessica Bueno y Luitingo estuvo marcada por una conexión especial y un vínculo aparentemente sólido, con el paso del tiempo surgieron las polémicas y las diferencias personales que provocarían problemas en la relación hasta desembocar en una ruptura. Y aunque todo se acabó en buenos términos, poco después, la situación dio un giro inesperado ya que, supuestamente, se filtraron unos audios privados del cantante sin su consentimiento, en los que criticó ciertos aspectos personales de Jessica y su rol como madre en la educación de sus hijos, algo que afectó mucho a la modelo.
Un suceso que dañó la imagen cercana y carismática de Luitingo por completo. Él mismo ha reconocido para los micrófonos que lo ha pasado muy mal y que su salud mental se vio perjudicada: "Hubo un tiempo que cuando no lloraba yo, lloraba mi padre, cuando no, lloraba mi madre, mi alrededor, mis hermanos...", ha confesado añadiendo que "pasó muchos meses sin salir de casa". El cantante reconoce haberse refugiado en su familia.
Además, Luitingo ha asegurado que no tiene intención de darsu versión, ya que considera que ese capítulo de su vida está completamente cerrado. No obstante, al ser preguntado por Jessica Bueno, el cantante se mostró con una actitud conciliadora y le deseó lo mejor, dejando claro que no quiere alimentar la polémica: "Que cada uno viva su vida como la quiera vivir". Asimismo, dejó claro que no va a entrar en cuestiones relacionadas con la modelo ni con la filtración de los audios, ni tampoco va a tratar de limpiar su imagen públicamente. "El tiempo lo pone todo en su lugar".
Si llegara a coincidir con Jessica en un evento público, Luitingo dejó entrever que habría respeto pero nada más. Ante la pregunta de los medios sobre si se saludarían o, por el contrario, optarían por "uno para Cuenca y otro para Teruel", el cantante fue tajante y zanjó cualquier posibilidad de acercamiento con un: "Más lejos, si puedo".
Actualmente, Luitingo reconoce estar enamorado de la misma forma en la que lo ha hecho siempre: con intensidad y entregándolo todo. "Soy así", afirma sin rodeos, dejando claro que no sabe querer a medias. Además, no oculta uno de sus grandes deseos de futuro: ser padre.
Publicidad