De Charo Ruiz a Vivas Carrión: los diseñadores que hay detrás los vestidos de Cristina Pedroche en las Campanadas

Cada 31 de diciembre, más allá de las uvas y el reloj de la Puerta del Sol, hay una pregunta que se repite en millones de hogares: ¿qué llevará Cristina Pedroche? Desde hace más de una década, la presentadora ha convertido su estilismo en uno de los momentos más comentados de la Nochevieja, generando debates, titulares y un seguimiento casi ritual. A un día de despedir 2025, repasamos todos los vestidos que han hecho historia en las Campanadas y a los diseñadores y diseñadoras que los han hecho posibles.

2014: Charo Ruiz Ibiza

El primer gran impacto llegó en 2014. Cristina Pedroche apostó por un diseño negro de inspiración ibicenca firmado por Charo Ruiz Ibiza. Transparencias, encajes bordados y una estética ad lib que rompía por completo con lo que hasta entonces se esperaba de una presentadora en Nochevieja. Aquella elección marcó un antes y un después.

2015: Pronovias

Un año después, la presentadora subió el listón con un vestido joya creado para ella por Hervé Moreau para Pronovias. Silueta sirena, tul cristal, organza metalizada y miles de cristales tallados a mano convirtieron el look en uno de los más espectaculares hasta la fecha.

2016: Pronovias

En 2016, Pedroche se definió a sí misma como una superheroína. El conjunto, de nuevo firmado por Pronovias, combinaba corsé, falda de tul transparente en un tono azul degradado y una túnica bordada con estrellas plateadas. Allí ya dejó claro que ella era la "superestrella" de las Campanadas.

2017: Pronovias

El año siguiente llegó uno de los diseños más recordados: un mono completamente transparente con encajes y aplicaciones efecto tatuaje de Pronovias. Horas de trabajo artesanal y uno de los resultados más atrevidos hasta entonces.

2018: Tot-hom

Para 2018, Cristina Pedroche apostó por un conjunto de top y culotte cubierto de flores de organza cosidas a mano de Tot-hom. Desde la prenda inferior nacía una cola etérea de tul con efecto cascada que transformaba el look en una auténtica fantasía.

2019: Jacinto de Manuel

En 2019 dejó a un lado las transparencias con Venus MMXX, una pieza escultórica firmada por Jacinto de Manuel. El estilismo estaba protagonizado por un busto dorado inspirado en una diosa, pero hecho a partir de un molde del cuerpo de la presentadora, que necesitó más de 650 horas de trabajo.

2020: Pedro del Hierro

El año del Covid-19 exigía un mensaje especial. El diseño de Pedro del Hierro, confeccionado por su director creativo, Nacho Aguayo, y bajo la dirección creativa de Josie, se presentó en dos tiempos: un abrigo acolchado que recordaba a un edredón, un microvestido joya que se inspiraba en las mascarillas y unas botas altas de color de los trajes de los sanitarios que tan duro trabajaron ese año 2020.

2021: Manuel Piña

Por primera vez, Pedroche recuperó un diseño histórico. Eligió un vestido de Manuel Piña perteneciente a su colección de los años 90, que complementó con una capa de BUJ Studio y complementos y zapatos de Manuel Albarrán. Transparencias, volúmenes geométricos y referencias a la metamorfosis marcaron el estilismo.

2022: Íñigo Garaizabal y Jacinto de Manuel

En 2022, Cristina Pedroche volvió a convertir su vestido de Nochevieja en un potente mensaje simbólico. Bajo la dirección creativa de su inseparable Josie, el look se convirtió en el proyecto más coral hasta la fecha, con cerca de un centenar de personas implicadas en su creación. El estilismo estaba compuesto por una falda de tul transparente diseñada por Íñigo Garaizabal y un top escultórico en forma de paloma, firmado por el escultor Jacinto de Manuel. Con este conjunto, la presentadora despedía el año marcado por el inicio de la guerra en Ucrania lanzando un claro mensaje de paz.

2023: Paula Ulargui

Para dar la bienvenida a 2024, Cristina Pedroche se transformó en una representación de la naturaleza. El diseño, realizado junto a Paula Ulargui y con la colaboración de Greenpeace, apostaba por materiales sostenibles y un potente mensaje sobre la protección del agua y del planeta.

2024: Vivas Carrión

El último vestido hasta la fecha fue también uno de los más íntimos. Firmado por Vivas Carrión y en colaboración con Unicef, el diseño incorporaba técnicas artesanales y cristales creados a partir de su leche materna, reivindicando la maternidad y la protección de la infancia.

¿Con qué nos sorprenderá este año?