MESES DESPUÉS DE SU SEPARACIÓN DE IRENE ROSALES
Kiko Rivera, imposible disimular que está de nuevo enamorado tras publicar su primera foto con su nueva novia
Tras su separación de Irene Rosales en agosto de 2025, Kiko Rivera cierra el año anunciando que está de nuevo enamorado y viviendo un momento de felicidad personal. El DJ ha compartido su ilusión en redes sociales y ha pedido respeto para su nueva pareja, además de mostrarse así de feliz delante de las cámaras.
Publicidad
Tras nueve años de matrimonio y dos hijas en común, Ana y Carlota, a finales de agosto de 2025, Kiko Rivera e Irene Rosales anunciaban su separación, una difícil decisión que habían tomado de forma cordial y meditada.
Poco después, saltaba a la luz que Irene Rosales había comenzado una relación con un chico que se llama Guillermo. Un romance que al principio fue muy cuestionado pero que poco a poco se consolida e incluso la pareja ya presume de él a través de sus redes sociales.
La sorpresa ha llegado cuando hace escasas horas, Kiko Rivera sorprendía utilizando sus redes sociales para anunciar que estaba enamorado. El hijo de Isabel Pantoja termina este 2025 enamorado: "No hay mejor forma de terminar el año y empezar uno nuevo que haber crecido de verdad. Haber aprendido de lo vivido, saber lo que no quiero en mi vida y no volver a tropezar con los mismos errores del pasado. Hoy camino con el corazón en paz y con la mirada llena de ilusión. Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico. Que lo sepa el mundo: soy feliz", escribe junto a esta foto de ambos posando frente a un espejo.
Además, Kiko, muy acostumbrado a vivir rodeado de prensa y ocupar las portadas del corazón, ha aprovechado el mensaje para pedir respeto hacia su nueva pareja: "Entendemos que todo esto pueda generar mucho revuelo mediático, pero vamos a intentar seguir haciendo nuestras vidas con normalidad, sin escondernos. Y a mis queridos amigos de la prensa No me la agobiéis mucho sin dejar de hacer vuestro trabajo. ¡Feliz Año a todos!".
Poco después de esta publicación, Kiko Rivera era grabado por las cámaras y no podía evitar esconder esa sonrisa que refleja que tras su separación, el Dj está de nuevo enamorado.
Publicidad