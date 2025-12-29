Enrique Iglesias y Anna Kournikova enseñan por primera vez a sus cuatro hijos juntos en una fotografía

Antes de conocer a Enrique Iglesias, Anna Kournikova ya era una figura pública reconocida debido a su profesión. Fue una tenista que llegó a estar en el top 10 en las individuales y a ser la número 1 en los dobles. Gracias a su imagen, su carisma y su estatus como deportista internacional, poco a poco llegó a consolidarse en el panorama mediático y a ser considerada como la candidata perfecta para las portadas y las revistas, y también para el videoclip de la canción Escape de Enrique Iglesias.

La pareja no se conocía de nada antes de empezar con el rodaje, de hecho Anna fue elegida por la producción para simular un romance ante las cámaras. Algo que poco después dejaría de ser ficción ya que ambos empezaron a conocerse mejor y surgió una química evidente, así que la llama se fue encendiendo hasta tal punto de comenzar a mantener una relación estable que claramente ha dado sus frutos. Más de dos décadas juntos y cuatros hijos en común.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova | Getty Images

Aunque el cantante y la extenista siempre han sido muy cuidadosos con su vida privada y tratan de controlar lo que muestran en las redes sociales, sí que comparten momentos especiales en familia o acontecimientos únicos como el nacimiento de su cuarto hijo hace apenas una semana. Lo hizo con un post del recién nacido de perfil, acostado y enrollado en una pequeña manta de rayas. El pie de foto dice: "My Sunshine 12.17.2025", un apodo cariñoso que ha puesto a sus pequeños.

Y ahora, por primera vez, la nuera de Isabel Preysler ha decidido presumir de sus hijos al completo publicando su primera foto todos juntos. Casi 5.000 comentarios de los seguidores de la pareja inundan la instantánea con amor y felicitaciones. De nuevo: "My Sunshines", acompañado de cuatro corazones rojos.