UN BONITO GESTO
El detalle que Tamara Falcó tuvo con la prensa por Navidad: un regalo muy especial
El pasado día de Navidad, Tamara Falcó se reunía con su familia paterna. A su llegada a la casa de su hermano, Manolo Falcó, donde tuvo lugar el almuerzo, la marquesa de Griñón y su hermano quisieron obsequiar a la prensa con varias botellas de vino como detalle de Navidad. Un gesto que fue muy agradecido por todos los reporteros que allí se encontraban.
Tamara Falcó ha vuelto a dejar claro que la Navidad es sinónimo de familia para el clan Falcó. En plena ola de felicidad tras el reciente nacimiento del nuevo bebé de los Iglesias, la marquesa de Griñón y su marido, Íñigo Onieva, no faltaban a la tradicional comida de Navidad organizada por su hermano, Manolo Falcó, una cita que cada año reúne a varios miembros del conocido linaje.
El pasado día 25, el marqués de Castel-Moncayo y su mujer, Amparo Corsini, preparaban con especial mimo un entrañable almuerzo en su domicilio.
A lo largo de la mañana iban llegando distintos miembros de la familia: Jeannine Girod con sus nietas, Xandra Falcó, Álvaro Falcó acompañado de su mujer Isabelle Junot y su hija, y finalmente Tamara Falcó junto a Íñigo Onieva. La hija de Isabel Preysler, en uno de sus momentos personales más dulces, ha compartido la jornada navideña rodeada de hermanos y sobrinos, reforzando la imagen de unión del clan.
Como gesto de cortesía, Tamara y su hermano Manolo quisieron tener un detalle especial con los medios que esperaban a las puertas del domicilio. Ambos obsequiaban a la prensa con una botella de vino de su propia cosecha, demostrando cercanía y buen talante en una fecha marcada por las celebraciones y el espíritu navideño. Un gesto que, además, refleja el orgullo de la familia por sus proyectos personales y empresariales.
