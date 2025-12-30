Jara Dominguín sorprende al elegir a Nacho Palau, ex de Miguel Bosé, como padrino de su hijo Bruno

La familiaBosé Dominguín vuelve a acaparar titulares. Lucía Dominguín ha concedido una exclusiva a la revista Lecturas en la que presenta al miembro más pequeño de la familia: su nieto Bruno, el hijo menor de su hija Jara Bosé. Una entrevista donde, además, cuentan que han elegido a Nacho Palau como padrino del pequeño.

Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé, ha sido pate importante para la familia teniendo en cuenta que ha vivido y ha compartido momentos especiales con ellos durante muchos años. Y es que, que Nacho aparezca en este papel ha sorprendido bastante, pero para Lucía y sus hijas, Nacho es mucho más que el ex de su hermano Miguel Bosé: es alguien a quien quieren mantener cerca y hacer sentir presente en la vida de los pequeños.

El reportaje comenzó con Lucía mostrándose cercana y familiar, abriéndose en canal al explicar cómo es su hija Jara y la emoción que ha sentido al verla con dos niños, con sus nietos: "Soy la nonna" (abuela en italiano).

Jara Bosé, madre de los pequeños, asegura que en ningún momento se ha sentido atrapada o entre la espada y la pared al tomar la decisión de los padrinos. Fue tajante al afirmar: "Somos todos adultos y las relaciones de cada uno son de cada uno". Aclaró que, pese a su respeto y cariño por su tío Miguel Bosé, la relación que ha cultivado a lo largo de los años con Nacho Palau va mucho más allá de si él estuvo, está o no como pareja de Miguel. "Con Nacho he creado otro tipo de vínculo", explicó, dejando entrever que hoy podría considerarlo casi como familia, un lazo afectivo que está muy por encima de cualquier otra cosa.