Carla Goyanes recuerda a su hermana, Caritina, en una fecha especialmente difícil: "Hay que pasarla y ya está"

Carla Goyanes atraviesa unas fechas especialmente emotivas al acercarse el que habría sido el 49 cumpleaños de su hermana, Caritina Goyanes, fallecida hace ya dos años.

Durante su asistencia al estreno VIP de Circlassica, la empresaria ha atendido a la prensa y ha recordado a su hermana con cariño, reconociendo que se trata de un momento complicado para toda la familia.

"Sí, fecha dura, pero bueno, mira, hay que pasarla y ya está", ha confesado con resignación. Sin embargo, este año la fecha tendrá también un significado especial gracias a una iniciativa solidaria organizada en su memoria. "Le han hecho una fiesta benéfica para recaudar fondos, con lo cual, por lo menos, va a ser muy bonito este año", ha explicado.

Carla Goyanes y su hijo en Circlassica | Gtres

Durante el encuentro con los medios, Carla también ha hablado de la nueva faceta de su madre, Cari Lapique, que se ha convertido en toda una influencer en redes sociales.

Con mucho sentido del humor, ha reconocido el éxito que está teniendo su madre en este terreno. "Abuela influencer total", ha bromeado, antes de explicar que no había podido acompañarla en ese momento porque tenía una reunión de trabajo.

Además, ha revelado una divertida anécdota relacionada con el uso que hace Cari de las redes sociales. "Es genial, es divertidísima, el otro día le cogí el tiempo de uso y le digo: 'No te da vergüenza, luego le dices a tus nietos, mira tú'".

Carla Goyanes y Cari Lapique | Gtres

Por otro lado, ha desvelado cómo afrontará las próximas Navidades, unas fiestas que, como ha explicado, estarán marcadas por los encuentros familiares y los planes con los suyos.

Goyanes ha contado que se reparte entre la familia de su marido y la suya para poder disfrutar de todos, aunque también procura reservar unos días para viajar con su núcleo familiar más cercano. "Sí, nos repartimos con la familia de mi marido, la mía, y muy familiar. Intentamos hacer un viaje siempre también los cinco, la familia más reducida", ha explicado.

La visita de Carla Goyanes al estreno de Circlassica ha supuesto así una ocasión para hablar tanto de sus tradiciones navideñas como de los momentos personales que atraviesa su familia. Especialmente significativa será la próxima celebración del cumpleaños de Caritina, una fecha que seguirá siendo difícil para sus seres queridos, pero que este año estará acompañada de un homenaje solidario. Una manera de mantener vivo su recuerdo y convertir una jornada marcada por la ausencia en una oportunidad para ayudar a los demás