Se revela qué miembro de la realeza fue el primero en rechazar al expríncipe Andrés: ni Carlos III ni Guillermo

La caída en desgracia de Andrés Mountbatten-Winds ha sido un duro golpe para la monarquía británica. Al hijo de Isabel II está bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por sus vínculos con Jeffrey Epstein, y fue detenido el pasado mes de febrero.

Sus imágenes esposado dieron la vuelta en todo el mundo y sus hijas Beatriz y Eugenia de York están profundamente impactadas.

A finales de 2025, el rey Carlos III le despojó de sus títulos, honores y el tratamiento de "Alteza Real", incluyendo el título de príncipe y el de Duque de York. Pero antes de este movimiento, un miembro de la familia real lo anticipó y cortó relaciones con Andrés.

El príncipe Andrés, duque de York, en la Misa de Pascua en el Castillo de Windsor | Gtres

Según ha recogido Page Six, Kate Middleton fue la primera en desvincularse por completo del ya expríncipe.

La Princesa de Gales se negó a hablar con Andrés en actos familiares y durante las vacaciones, tal y como ha declarado el autor, Christopher Andersen, experto en asunto de la realeza.

"Es la primera miembro de la realeza que le da la espalda", explicó Andersen, que añade que Kate le prohibió asistir a su concierto de Navidad en la Abadía de Westminster.

"Preguntó, a través de intermediarios, si podía entrar por una puerta lateral", recordó Andersen. "No, no queremos que tu cara aparezca en cámara", ha revelado que le dijo Middleton.

El príncipe Andrés y Kate Middleton en un acto | Gtres

"Kate mira hacia el futuro. Es la esposa de un futuro monarca y madre de un futuro monarca", indicó, recordando la responsabildad que tiene por conservar su imagen.

Y es que, tras superar su cáncer, Kate Middleton ha vuelto a coger las riendas de su agenda, consciente de que su núcleo familiar será la cabeza visible del Reino Unido en los próximos años tras las numerosas polémicas que han salpicado a la Casa de Windsor.