Aitana Sánchez-Gijón reaparece tras la pérdida de su madre: su solidario gesto en pleno duelo

Aitana Sánchez-Gijón está atravesando uno de los momentos más delicados de su vida personal. Hace apenas dos semanas, fallecía su madre, Fiorella De Angelis, provocando una profunda tristeza en la actriz.

En medio de su duelo, ahora la intérprete se ha dejado ver públicamente en Madrid durante una conferencia celebrada en el Círculo de Bellas Artes en favor de Palestina y los Derechos Humanos.

Aitana Sánchez-Gijón en la presentación del nuevo libro de Francesca Albanese | Gtres

Siempre muy comprometida con distintas causas sociales, la actriz ha querido mostrar su apoyo a Francesca Albanese, jurista italiana y relatora de la ONU para los territorios palestinos, protagonizando así una aparición marcada por la discreción y la emoción.

Aitana ha atendido brevemente a los medios y ha dejado clara su implicación con la causa palestina. "Sí, siempre, desde siempre", ha respondido cuando le han preguntado si apoyaba al pueblo palestino.

Aitana Sánchez-Gijón atendiendo a la prensa | Gtres

Aunque ha confesado que no conocía personalmente a Francesca Albanese, sí ha querido dedicarle unas palabras llenas de admiración: "Por supuesto sabía quién era y la admiro y me parece una de las personas más valientes y valiosas de este planeta".

Durante el encuentro con la prensa, los reporteros también aprovecharon para trasladarle el pésame por la reciente pérdida de su madre. Muy discreta y evitando profundizaren cómo se encontrabaemocionalmente, Aitana ha respondido con un breve, pero amable "gracias, adiós" antes de abandonar el sitio. Una aparición con la que Aitana Sánchez-Gijón ha demostrado su apoyo a los Derechos Humanos en uno de los momentos más difíciles de su vida personal.