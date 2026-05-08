TRAS LA GRAVE CORNADA
Tana Rivera, más tranquila ante la recuperación de Roca Rey, cuenta su estado actual: "Muy bien y muy feliz"
Tana Rivera ha reaparecido más relajada ante la mejoría que está experimentando su pareja, Andrés Roca Rey, después de recibir el alta tras la grave cogida que sufrió.
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Andrés Roca Rey sufrió recientemente una cornada que mantuvo en vilo al mundo del toreo y, especialmente, a su pareja Tana Rivera. El torero peruano tuvo que pasar por quirófano y atravesar un proceso de recuperación que generó preocupación entre sus seres queridos.
Ahora, con el diestro fuera de peligro y en plena recuperación, la hija de Francisco Rivera ha reaparecido visiblemente más relajada y feliz.
La joven se ha mostrado mucho más tranquila y relajada tras la recuperación del torero. "Todo bien", ha confirmado escuetamente. Sin embargo, la hija de Eugenia Martínez de Irujo ha evitado entrar en detalles sobre cómo se encuentra su pareja, manteniendo la máxima discreción sobre su vida privada.
Ante las preguntas del equipo de Europa Press sobre si ha conocido ya a los padres del torero, Tana ha sido tajante: "Yo creo que eso... Es que yo no tengo que decir nada al respecto. Yo te puedo hablar de mí".
Centrándose únicamente en su estado personal, la joven ha comentado que "yo estoy muy bien y muy feliz", dejando claro su deseo de mantener ciertos aspectos de su relación en la intimidad.
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También ha preferido no comentar el romántico detalle que Roca Rey tuvo con ella al prepararle una cita sorpresa en un hotel, demostrando una vez más su intención de proteger su historia de amor lejos del foco mediático.
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