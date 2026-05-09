Miguel Torres habla claro sobre por qué no se casa con Paula Echevarría y si tendrán más hijos: "Yo creo más en la lealtad"

Miguel Torres y Paula Echevarría son una de las parejas más sólidas del panorama nacional desde principios de 2018, cuando comenzaron su relación. Después de tres años de relación la actriz y el exfutbolista dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Miki -que cumplió 5 años el pasado 11 de abril-.

Muchos pensarían que el broche de oro a su historia de amor sería una boda, pero, por el momento, ambos lo han descartado.

Miguel Torres y Paula Echevarría en la fiesta de su cumpleaños | Gtres

En anteriores ocasiones, Miguel ha hablado sobre esta posibilidad, pero ahora, ha dejado claro los motivos por los que aún no le ha pedido la mano.

"A ver, nosotros llevamos ya ocho años. Llevamos mucho tiempo juntos y tenemos la mayor unión que puede tener una pareja que es un niño. Y bueno, yo el casarme no lo veo como algo que nos vaya a llevar a un escenario diferente. Yo creo más en la lealtad que tenemos desde el primer día", ha expresado a Europa Press.

Miguel Torres hablando con la prensa | Europa Press

"Yo creo más en el día a día, en la confianza, en el respeto. De momento, toquemos madera, nos van bien las cosas, pero si algún día nos tenemos que casar, pues nos casaremos. Ahora mismo no es un objetivo prioritario en nuestra vida", ha reconocido, dejando la puerta abierta a dar el paso en un futuro.

Sin embargo, lo que sí tiene claro es que no ampliarán la familia y no darán un hermanito a Miki: "Ahí yo creo que ya te lo descarto".

Paula Echevarría y Miguel Torres junto a su hijo | Instagram @migueltorres

"En el caso de Paula ya tiene dos niños, ya Daniella -fruto de su matrimonio con David Bustamante- va a ser mayor de edad en pocos días, y vivir también esa etapa desde la tranquilidad, junto a los cinco añitos que tiene nuestro pequeñajo, creo que por parte de Paula es un híbrido bastante bien compensado", ha señalado, asegurando que por su parte está "encantado con tener solo un niño".

"Tengo la posibilidad del tiempo que tengo disponible dedicárselo a él. Soy muy de niños, siempre he sido muy niñero y bueno, al ser un niño en concreto pues tengo más posibilidad de jugar con él de manera más cómoda, me siento muy identificado y sobre todo vivir esos primeros momentos que él vive en la vida a través de sus ojos es algo que me gusta mucho", ha revelado.