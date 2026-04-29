15 años de la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton: del simbolismo del ramo al segundo vestido "secreto"

Cada 29 de abril se recuerda uno de los enlaces más mediáticos de la historia reciente de la monarquía británica: la boda entre el Príncipe Guillermo y Kate, Princesa de Gales.

La ceremonia se celebró en el año 2011 en la histórica Westminster Abbey y reunió a miles de invitados y millones de espectadores en todo el mundo. Aquel día, Londres se llenaba de ciudadanos y turistas que salían a la calle para seguir el recorrido de los recién casados tras la ceremonia.

Con los años, ese enlace ha pasado a considerarse una de las bodas reales más influyentes del siglo XXI.

Boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton | Gtres

Una boda seguida por millones de personas

La ceremonia tuvo lugar el 29 de abril de 2011 a las 11 de la mañana y se convirtió en un acontecimiento global retransmitido en directo en decenas de países.

Después del "sí, quiero", los recién casados recorrieron las calles de Londres en una carroza hasta el Palacio de Buckingham, para así saludar a la multitud desde el famoso balcón real, protagonizando uno de los momentos más recordados del día.

El evento reunió aproximadamente 1.900 invitados en la ceremonia, entre familiares, representantes diplomáticos, miembros de la realeza europea y amigos de la pareja.

Boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton | Gtres

El vestido de novia que hizo historia

Uno de los elementos más comentados del enlace fue el vestido de la novia. Kate Middleton lució un diseño de Sarah Burton para Alexander McQueen, confeccionado en satén color marfil con encaje y mangas largas, un estilo que mezcla tradición y modernidad.

El vestido incluía un velo sujeto con la tiara Cartier Halo, una pieza de diamantes creada en 1936 y prestada por la reina Isabel II.

Otro detalle curioso es que el encaje del vestido incluía flores bordadas para representar a las cuatro naciones del Reino Unido: la rosa inglesa, el cardo escocés, el narciso galés y el trébol irlandés.

Kate Middleton vestida de novia | Gtres

Un ramo lleno de simbolismo

El ramo de la novia también estaba lleno de significado. Compuesto por flores como lirio del valle, jacinto, mirto, hiedra y sweet william —un guiño al nombre del novio—, todas ellas asociadas tradicionalmente al amor y la fidelidad. El mirto, además, es una flor habitual en los ramos de la familia real británica desde el siglo XIX.

Kate Middleton vestida de novia | Gtres

El papel de Pippa Middleton

Otro de los momentos más comentados de la boda fue la aparición de Pippa Middleton, que ejerció como dama de honor.

Su vestido blanco de crepé, también diseñado por Sarah Burton, se convirtió en uno de los temas más comentados del día e incluso en un fenómeno mediático conocido como el "efecto Pippa", que disparó las búsquedas de diseños similares en otras tiendas.

Pippa Middleton | Gtres

Un segundo vestido para la celebración

Tras la ceremonia y la recepción oficial, Kate cambió su vestido de novia por un segundo diseño más sencillo para la fiesta de la noche. Este nuevo atuendo se trataba de un vestido de satén blanco, también creado por Sarah Burton, que combinaba con un chal de piel sintética para el banquete en el Palacio de Buckingham.

Una boda que sigue influyendo en la moda

Más de una década después, la boda de Kate Middleton y el príncipe Guillermo sigue siendo una referencia en el mundo nupcial.

El vestido de la princesa inspiró una ola de diseños con encaje y mangas largas en la moda para novias, y todavía hoy muchas mujeres buscan recrear ese estilo elegante y clásico que marcó el enlace real.

Por todos estos detalles, el aniversario de la pareja no solo recuerda uno de los momentos más importantes de su historia personal, sino también una de las bodas más icónicas de la realeza contemporánea.