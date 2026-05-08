Soraya Arnelas defiende a Isabel Pantoja de las críticas tras su gira y habla de su reconciliación con Kiko Rivera

Soraya ha asistido este miércoles al estreno del documental de Hombres G en Madrid y, además de disfrutar la experiencia, también ha hablado ante las cámaras sobre las críticas que Isabel Pantoja ha recibido durante su gira porLatinoamérica.

Soraya Arnelas posando para la prensa | Gtres

La artista extremeña, que en el pasado ha compartido escenario con Isabel, no ha dudado en posicionarse públicamente a su favor, dejando claro el cariño y la admiración que siente por ella: "Yo a Isabel la quiero porque me ha cuidado siempre, se ha portado muy bien conmigo".

Anabel Pantoja, con su tía Isabel y Soraya Arnelas | Gtres

Aunque ha reconocido que no ha seguido demasiado de cerca la polémica, Soraya sí ha queridoreflexionar sobre las críticas que reciben los artistas. "El público es soberano, puede opinar lo que quiera", ha explicado, dejando claro que entiende que no siempre se puede gustar a todo el mundo.

Eso sí, la cantante también ha querido destacar el enorme talento de Isabel Pantoja y el peso de su trayectoria musical: "Lleva muchos años, tiene una de las mejores voces que yo he escuchado en mi vida y ella tiene todo mi apoyo".

Durante la conversación con la prensa, Soraya también ha hablado sobre las críticas que ella misma ha recibido a lo largo de su carrera, aunque ha dejado claro que nunca ha sufrido insultos muy graves: "Si alguien viene a mi espectáculo y no le gusta, pues es lógico y es normal, es lícito".

Soraya Arnelas hablando con la prensa | Gtres

Además, la artista se ha mostrado especialmente feliz al ser preguntada por el reciente acercamiento entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera después de años de distanciamiento. "Los hijos son los hijos", ha asegurado emocionada antes de añadir: "Yo soy feliz si ella está feliz".

Unas declaraciones sinceras y muy cariñosas con las que Soraya ha demostrado públicamente el afecto y la lealtad que sigue manteniendo hacia Isabel Pantoja en estos momentos.