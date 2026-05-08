Rosalía aparece en Sevilla con un estilismo effortless que dominará el verano: falda satinada y camiseta básica

La llegada de Rosalía a Sevilla no ha pasado desapercibida. La artista catalana, que se encuentra en la ciudad andaluza por trabajo, ha revolucionado las calles con una aparición que rápidamente se ha hecho viral.

Lejos de sus estilismos más arriesgados sobre el escenario, la cantante ha apostado esta vez por un look relajado, sofisticado y muy alineado con las tendencias que dominarán esta temporada.

Sin lugar a dudas, un look que ha impresionado a muchas, debido a una sencillez difícil de encontrar en Rosalía desde que empezó la gira. Así pues, en este artículo analizamos todas las piezas del look para que lo recrees para tu día a día.

Rosalía | Getty Images

El regreso de la falda satinada

La gran protagonista del estilismo de Rosalía ha sido una falda larga satinada de inspiración lencera en color azul cielo, una pieza que confirma el regreso definitivo de la estética noventera esta temporada.

Ligera, fluida y con mucho movimiento, la prenda aportaba luminosidad al look y elevaba el conjunto. El acabado satinado, además, añadía un toque elegante sin renunciar a la comodidad, convirtiéndose en la elección perfecta para pasear por las calles sevillanas bajo el sol de primavera.

Rosalía | Gtres

La clave está en el equilibrio

Si algo ha convertido este estilismo en uno de los más comentados del momento ha sido su capacidad para demostrar que menos es más. Rosalía combinó la sofisticación de la falda satinada con una sencilla camiseta blanca ajustada de manga corta, creando un look equilibrado, moderno y effortless.

La mezcla entre una pieza básica y otra más especial consigue ese contraste tan buscado por las expertas en moda: un estilismo cómodo y minimalista que, sin necesidad de excesos, transmite personalidad y sofisticación a partes iguales.

Rosalía | Gtres

Un detalle inesperado en los pies

Fiel a su estilo, Rosalía añadió un giro inesperado al conjunto a través de los accesorios. La cantante apostó por unas sandalias negras de tacón con tiras cruzadas, pero el verdadero protagonista estuvo en el detalle que las acompañaba: unas medias o calcetines altos en el mismo tono azul de la falda satinada.

Una combinación arriesgada que transformó por completo la estética del look y confirmó, una vez más, su capacidad para reinterpretar tendencias y llevarlas a su propio terreno. Incluso en sus estilismos más sencillos, la artista mantiene ese punto experimental que la convierte en uno de los grandes referentes de moda del momento.

A esto le sumó unas gafas de sol maxi de inspiración dosmilera que reforzaban la estética desenfadada del look. Un complemento llamativo que terminó de elevar el estilismo sin restarle naturalidad.

¿Qué hace Rosalía en Sevilla?

La visita de Rosalía a la capital hispalense tiene un motivo muy especial. Netflix ha escogido el entorno del río Guadalquivir y el Puente de San Telmo como escenario para la presentación de la nueva temporada de "Berlín", el spin-off de “La casa de papel”.

La catalana pondrá el broche final al evento con una actuación sobre un espectacular escenario flotante que ya ha revolucionado la ciudad. Con el reparto de la serie instalado en Sevilla y un gran despliegue de seguridad y expectación alrededor del evento, todo apunta a que la noche se convertirá en uno de los acontecimientos más comentados de la temporada.