PADRES DE CUATRO HIJOS
Alice Campello, tras su tercera reconciliación con Álvaro Morata: "Si hay amor, al final las cosas se superan"
Alice Campello y Álvaro Morata han retomado su matrimonio por tercera vez y atraviesan una etapa feliz junto a sus cuatro hijos. La pareja asegura que el amor, el cariño y el esfuerzo mutuo les han ayudado a superar sus crisis.
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Alice Campello y Álvaro Morata viven en una permanente luna de miel desde que decidieron dar una nueva oportunidad a su matrimonio el pasado mes de junio tras las graves crisis que atravesó su relación y que terminaron en dos separaciones temporales: la primera, en agosto de 2024 -a principios de 2025 se reconciliaban coincidiendo con el fichaje del futbolista por el Galatasaray turco-; y la segunda, a finales de 2025, cuando en Italia por la nueva etapa del jugador en el Como 1907, ponían punto y final a su historia de amor.
Sin embargo, el amor volvía a imponerse una vez más y dispuestos a luchar por sus sentimientos y por la preciosa familia que han formado junto a sus cuatro hijos, Leonardo, Alessandro, Edoardo y Bella, Alice y Álvaro sorprendían al reaparecer de lo más cómplices y cariñosos en el concierto de Bad Bunny en Madrid, confirmando así que su reconciliación era un hecho.
Felices en Madrid -ya que Morata ha fichado esta temporada por el Leganés- y disfrutando de su día a día lejos del foco mediático, Alice tomaba la palabra en redes sociales el pasado 23 de octubre para declarar su amor por el futbolista en su 34 cumpleaños: "Soy afortunada de haber crecido junto a ti, de haber conocido a través de ti el amor más grande que uno puede sentir por alguien, y hoy, de poder ver a través de los ojos de nuestros hijos el inmenso amor que sienten por ti, haciéndome sentir cada día aún más orgulloso del padre que eres. Ojalá nunca pierdas a ese niño dentro de ti, ni siquiera con el paso de los años. Esa parte de ti tan espontánea, auténtica, y llena de vida, que siempre logra hacernos sonreír y hacernos felices. Feliz cumpleaños, papi" expresaba con un carrusel de imágenes besando a su marido.
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Y ahora la influencer italiana ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y ha hablado sobre el gran momento que están viviendo tras haber dado una nueva ("tercera" como ha aclarado entre risas) oportunidad a su matrimonio. "Le quiero mucho. Es el padre de mis hijos. ¿Qué te voy a decir? Claro. Lo importante es quererse, demostrárselo y nada, si hay amor al final las cosas se superan" ha confesado conmovida, reconociendo que tras dejar atrás los baches que les hicieron plantearse su relación, están más enamorados que nunca.
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