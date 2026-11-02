La reina Sofía cumple 88 años: cómo es su relación con sus hijos, el rey Felipe y las infantas Elena y Cristina

El mes de noviembre arranca con una fecha destacada en el calendario de la Familia Real: el cumpleaños de la reina Sofía, que este lunes sopla 88 velas. Una celebración que llega en un momento complejo en el plano personal, tras haber tenido que despedirse en los últimos tiempos de dos pilares fundamentales en su vida: su hermana, la princesa Irene de Grecia, y su íntima amiga Tatiana Radziwill.

A este duelo íntimo se suma el delicado contexto institucional, con España de luto por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo. Pese a las circunstancias, la reina madre afronta su aniversario arropada por el cariño de sus hijos —el rey Felipe VI y las infantas Elena y Cristina— y de varios de sus nietos. Analizamos cómo es hoy en día la relación de doña Sofía con cada uno de ellos.

El rey Felipe VI

La reina Sofía siempre ha mantenido una relación muy especial con Felipe VI. Fue el pequeño, el único hijo varón y el heredero. Pero más allá de estas circunstancias, existe entre ellos una complicidad que salta a la vista. Desde que era niño, la reina emérita se encargó de inculcarle los valores que lo definen y de acompañarlo en cada etapa clave; incluso viajó a Canadá cuando él se trasladó a estudiar el bachillerato.

Don Juan Carlos y Doña Sofia con su hijo Felipe | Gtres

Además, cuando se enamoró de doña Letizia, Sofía le ofreció su apoyo incondicional y defendió que se casara por amor frente a las reticencias iniciales del rey Juan Carlos I. La solidez de su vínculo ha quedado reflejada en multitud de actos públicos, donde es habitual presenciar muestras de afecto tanto por parte del monarca como de la reina Letizia y de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Reina Sofía en la boda de Felipe y Letizia | Gtres

La infanta Elena

Diversos expertos en la monarquía española han señalado en ocasiones que la relación entre la infanta Elena y la reina emérita fue más bien distante durante la infancia de la primogénita, en parte porque doña Sofía estuvo volcada en la formación del heredero. Sin embargo, con el paso de los años, ese escenario ha cambiado notablemente.

La reina Sofía, la infanta Elena, Victoria Federica y Froilán | Gtres

En los últimos tiempos es muy frecuente ver a la infanta Elena compartiendo planes con su madre, tanto en compromisos institucionales a los que acuden juntas como en momentos de ocio y fechas señaladas, desde los cumpleaños familiares hasta las semanas clave en torno a la Navidad.

La infanta Cristina

Esa complicidad de madre e hija se extiende también a la infanta Cristina, con quien doña Sofía ha dejado imágenes de enorme cercanía. La reina emérita se convirtió en el principal sostén de su hija mediana durante los años más turbulentos de su vida, marcados por el proceso judicial del caso Nóos y su posterior divorcio de Iñaki Urdangarin.

Doña Sofía y la infanta Cristina en el 60 cumpleaños de la infanta Elena | Gtres

Durante la etapa en la que la infanta fijó su residencia en Suiza, doña Sofía viajó con frecuencia a Ginebra para arroparla de cerca y compartir tiempo de calidad con ella y con sus nietos, consolidando un refugio afectivo que se mantiene intacto a día de hoy.