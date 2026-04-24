El refugio de Tita Cervera por su 83 cumpleaños: así ha sido su discreta celebración

Este 23 de abril, Tita Cervera ha cumplido 83 años. Originaria de Barcelona, la baronesa Thyssen celebra su cumpleaños en un día de lo más especial: Sant Jordi, el día del libro y la rosa en Cataluña. Mientras todos celebran su amor, la coleccionista sopla las velas buscando la calma. "Me subo a Andorra con la familia", explicó recientemente ante los micrófonos de Europa Press sobre cómo iba a celebrar su día.

Así, la baronesa ha optado por la tranquilidad de las montañas y la privacidad de una celebración íntima. Después de unos meses algo convulsos, acaparando titulares por temas relacionados con su patrimonio y varias polémicas, Carmen empieza los 83 años enfocada en una vida más calmada. Lo hace rodeada de gente que le quiere, como su sobrino y mano derecha Guillermo, a quien ella misma menciona en el vídeo.

Tita Cervera | Europa Press

Ligada al arte desde bien pequeña

En la actualidad, es una de las coleccionistas de arte más importantes del mundo, pero su historia empezó mucho antes. Carmen nació en Barcelona en 1943 en el seno de una familia enamorada del arte. Su padre, Enrique Cervera, ya coleccionaba cuadros de artistas catalanes, marcando su primer contacto con este mundo.

Otra figura clave fue su madre, María del Carmen Fernández de la Guerra, quien se empeñó en que tuviera una formación internacional. Tita estudió en centros de élite como el Liceo Francés o el Marymount International School, pasando por España, Inglaterra y Suiza. Además, destacó desde jovencita por su belleza, ganando la corona de Miss España en 1961.

Sus grandes amores y el legado Thyssen

Su vida dio un giro internacional en 1965 al casarse con el actor americano Lex Barker, con quien vivió en California hasta su muerte en 1973. Tras una relación tormentosa con el actor y productor Espartaco Santoni, Carmen conoció a finales de los 70 al barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza.

Se casaron en 1985 y desde entonces fue su compañera inseparable. Juntos compartieron el deseo de que la colección de arte estuviera al alcance de todos. La labor de la Baronesa fue fundamental para que la colección permaneciera en España, un hito histórico por el que recibió la Medalla de Oro de las Bellas Artes.

Tita Cervera con su tercer marido, el barón Thyssen | Gtres

Su familia

En el plano personal, su vida también ha ocupado muchas portadas. En 1980 nació su hijo, Borja, cuya paternidad se mantuvo en secreto durante casi veinte años hasta que Carmen reconoció que el padre era Manolo Segura.

Ya viuda del barón, en 2007, Tita decidió ampliar la familia mediante vientre de alquiler. Así llegaron a su vida las mellizas, Carmen y Sabina. Hoy, a sus 83 años, son esta nueva generación quienes arropan a Tita Cervera.