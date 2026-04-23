Carlo Costanzia habla sobre el embarazo de Alejandra Rubio y se muestra firme contra su prima Laura Matamoros

Hace un mes, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciaban que estaban esperando su segundo hijo, una feliz noticia que compartieron con todos y que, como todo lo que les rodea, fue de lo más comentado.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, en Madrid | Gtres

Días después, y ante tanto aluvión informativo —especialmente por la polémica que recientemente protagonizaba Carlo con su prima Laura Matamoros—, Alejandra Rubio anunció que se retiraba temporalmente de la televisión para disfrutar tranquilamente de su segundo embarazo.

Además, aunque la hija de Terelu Campos ha decidido apartarse de la televisión, sí está más activa en redes sociales, donde recientemente compartió un emotivo vídeo en el que le revelaba a Carlo el sexo del bebé que esperan: una niña. Una noticia que emocionó tanto al hijo de Mar Flores que no pudo contener las lágrimas.

Ahora, la prensa ha preguntado a Carlo cómo están viviendo esta nueva etapa y cómo se encuentra Alejandra: "Está bien, está bien". Sobre cómo está llevando este parón profesional en televisión, Carlo asegura que con "mucho menos estrés".

Carlo Costanzia atendiendo a los medios de comunicación | Gtres

Lo que de momento no tienen decidido —aunque también ha confesado que, si lo tuviesen claro, no lo dirían— es el nombre que han elegido para su futura hija.

Siempre muy sincero, Carlo también se ha pronunciado sobre su prima Laura Matamoros, dejando claro que no quiere tener ningún tipo de contacto ni relación con ella después de todo lo que ha dicho sobre él y Alejandra Rubio.