ESPERAN UNA NIÑA
Carlo Costanzia habla sobre el embarazo de Alejandra Rubio y se muestra firme contra su prima Laura Matamoros
Alejandra Rubio y Carlo Costanzia esperan su segundo hijo, una niña. Mientras comparten su felicidad en redes, el hijo de Mar Flores también ha hablado sobre su situación actual, cómo está llevando Alejandra Rubio el embarazo y ha dejado claro que no quiere mantener relación con Laura Matamoros.
Publicidad
Hace un mes, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciaban que estaban esperando su segundo hijo, una feliz noticia que compartieron con todos y que, como todo lo que les rodea, fue de lo más comentado.
Días después, y ante tanto aluvión informativo —especialmente por la polémica que recientemente protagonizaba Carlo con su prima Laura Matamoros—, Alejandra Rubio anunció que se retiraba temporalmente de la televisión para disfrutar tranquilamente de su segundo embarazo.
Además, aunque la hija de Terelu Campos ha decidido apartarse de la televisión, sí está más activa en redes sociales, donde recientemente compartió un emotivo vídeo en el que le revelaba a Carlo el sexo del bebé que esperan: una niña. Una noticia que emocionó tanto al hijo de Mar Flores que no pudo contener las lágrimas.
Ahora, la prensa ha preguntado a Carlo cómo están viviendo esta nueva etapa y cómo se encuentra Alejandra: "Está bien, está bien". Sobre cómo está llevando este parón profesional en televisión, Carlo asegura que con "mucho menos estrés".
Lo que de momento no tienen decidido —aunque también ha confesado que, si lo tuviesen claro, no lo dirían— es el nombre que han elegido para su futura hija.
Siempre muy sincero, Carlo también se ha pronunciado sobre su prima Laura Matamoros, dejando claro que no quiere tener ningún tipo de contacto ni relación con ella después de todo lo que ha dicho sobre él y Alejandra Rubio.
Más Celebrities
- Naty Abascal rescata fotos personales con la duquesa de Alba para celebrar su centenario en la Feria de Abril
- Sara Vega, muy discreta al ser preguntada por cómo está su hermana Paz Vega tras su separación de Orson Salazar
- Paz Vega habla por primera vez de su separación de Orson Salazar y reconoce que está siendo "muy difícil"
Publicidad