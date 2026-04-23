PLAN FAMILIAR
Sara Carbonero, acompañada de su novio José Luis Cabrera, en un momento muy especial para su hijo
Sara carbonero ha sido grabada junto a su novio, José Luis Cabrera, que se ha convertido en un apoyo fundamental para ella. La presentadora y el empresario disfrutaron de uno de los partidos de fútbol de uno de los hijos de la periodista.
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Recientemente, Sara Carbonero se ha dejado ver recientemente tras vivir unos días muy complicados. La periodista acudía a uno de los partidos de fútbol de uno de sus hijos, fruto de su matrimonio con Iker Casillas: un plan de lo más cotidiano, pero con un detalle que no ha pasado desapercibido, estaba acompañada por su pareja, José Luis Cabrera.
Sara ha estado muy pendiente del partido, apoyando a su pequeño en todo momento. A su lado, José Luis, en unas imágenes que demuestran que el empresario está completamente integrado en el círculo familiar de Sara.
Este momento llega además en una etapa especialmente sensible para Sara Carbonero, que poco a poco intenta recuperar la normalidad tras la reciente pérdida de su madre, Goyi Arévalo. La periodista, muy unida a ella, ha vivido semanas muy duras, por lo que planes familiares como este reflejan cómo, paso a paso, trata de apoyarse en los suyos y retomar su día a día rodeada de las personas que más le quieren.
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