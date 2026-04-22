LANZA UN MENSAJE A LA PRENSA
Paula Echevarría pide respeto para los primeros romances de su hija, Daniella: "Dejadla tener novio en secreto"
Paula Echevarría ha dedicado unos minutos a los medios durante un evento en el Mutua Madrid Open. Aprovechando sus preguntas, la actriz ha querido lanzar un llamamiento sobre la exposición mediática de su hija, Daniella, que pronto cumplirá 18 años.
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Paula Echevarría ha asistido a la presentación de Polaroid celebrada en el Mutua Madrid Open, donde, además de hablar de su faceta profesional, ha querido pronunciarse sobre un tema que le toca muy de cerca: la exposición mediática de su hija, Daniella Bustamante, que dentro de poco cumplirá 18 años.
Siempre tan natural, la actriz ha explicado que nunca ha intentado ocultarla, sino todo lo contrario: "Yo nunca la he escondido", aseguraba, defendiendo que siempre ha buscado una forma de mostrarla sin sobreexponerla.
Sin embargo, donde sí ha querido marcar un límite claro es en su vida sentimental. Ante la posibilidad de ver a Daniella en portadas por sus primeras relaciones, Paula no ha dudado en lanzar una petición a la prensa: "Espero que no la tenga que ver mucho en las portadas y la dejéis que tenga novio en secreto".
Unas palabras que reflejan su preocupación por una exposición excesiva en una etapa tan delicada. Y es que la actriz tiene claro que la adolescencia debe vivirse con cierta intimidad: "A ninguno de nosotros nos hubiera gustado que cada vez que tenías un ligue a los 18 te sacaran en las portadas".
Además, Paula ha hecho referencia a su propia experiencia, señalando que su vida mediática comenzó era más mayor, lo que le permitió gestionarlo mejor. Por eso, insiste en la importancia de proteger a los más jóvenes de una presión innecesaria. "Yo creo que esas cosas deberíamos tener cuidado con ellas".
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