Paula Echevarría pide respeto para los primeros romances de su hija, Daniella: "Dejadla tener novio en secreto"

Paula Echevarría ha asistido a la presentación de Polaroid celebrada en el Mutua Madrid Open, donde, además de hablar de su faceta profesional, ha querido pronunciarse sobre un tema que le toca muy de cerca: la exposición mediática de su hija, Daniella Bustamante, que dentro de poco cumplirá 18 años.

Paula Echevarría | Gtres

Siempre tan natural, la actriz ha explicado que nunca ha intentado ocultarla, sino todo lo contrario: "Yo nunca la he escondido", aseguraba, defendiendo que siempre ha buscado una forma de mostrarla sin sobreexponerla.

Paula Echevarría con la prensa | Europa Press

Sin embargo, donde sí ha querido marcar un límite claro es en su vida sentimental. Ante la posibilidad de ver a Daniella en portadas por sus primeras relaciones, Paula no ha dudado en lanzar una petición a la prensa: "Espero que no la tenga que ver mucho en las portadas y la dejéis que tenga novio en secreto".

Unas palabras que reflejan su preocupación por una exposición excesiva en una etapa tan delicada. Y es que la actriz tiene claro que la adolescencia debe vivirse con cierta intimidad: "A ninguno de nosotros nos hubiera gustado que cada vez que tenías un ligue a los 18 te sacaran en las portadas".

Paula Echevarría durante la presentación de Polaroid en el Mutua Madrid | Gtres

Además, Paula ha hecho referencia a su propia experiencia, señalando que su vida mediática comenzó era más mayor, lo que le permitió gestionarlo mejor. Por eso, insiste en la importancia de proteger a los más jóvenes de una presión innecesaria. "Yo creo que esas cosas deberíamos tener cuidado con ellas".