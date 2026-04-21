Boy Blush, el colorete en tendencia como maquillaje masculino: natural y con mucha vitalidad

Ya sabemos que en el mundo del maquillaje las modas y las tendencias van y vienen, así lo hemos visto con productos como el highlighter, el bronzer o el lip combo. Pero si hay uno que lleva tiempo reinventándose y nunca pasa de moda es el colorete, conocido también como blush.

Para esta temporada, el maquillaje masculino ha dejado de ser un tabú para convertirse en una herramienta cotidiana. Si el contouring marcó una era y el glow definió la estética de años pasados, hoy el foco se desplaza hacia un acabado más humano y, sobre todo, auténtico.

El Boy Blush, también conocido como Boyfriend Blush, se ha consolidado en 2026 como el pilar fundamental de la estética masculina moderna, transformándose de una tendencia viral en TikTok a un imprescindible en los neceseres de figuras influyentes de la moda y la cultura pop.

Bad Bunny con Boy Blush | Gtres

¿En qué consiste la tendencia?

El concepto es sencillo pero transformador: el objetivo es replicar el rubor natural que aparece en el rostro tras hacer un poquito de ejercicio físico, después de un día de esquí o al acabar una caminata bajo el sol.

Y es que este nuevo concepto se aleja de la perfección para abrazar ese acabado imperfecto lleno de naturalidad, aportando una vitalidad inmediata al rostro que lucha en contra del aspecto cansado o apagado. Ya son muchos los rostros conocidos que hemos visto con este maquillaje, como Bad Bunny, Jacob Elordi o Hudson Williams.

Jacob Elordi con Boy Blush | Gtres

Claves de la técnica

A diferencia del maquillaje femenino tradicional, que a menudo busca el lifting o la definición de los pómulos, el Boy Blush prioriza la ubicación para conseguir un efecto de haber pasado un día al sol. Para ello, debes seguir las siguientes técnicas y consejos:

Zona de aplicación: Se aplica más abajo de las manzanas de las mejillas, extendiéndose ligeramente hacia el centro del rostro y cruzando el puente de la nariz.

Texturas: La clave está en el acabado, y, por ello, es mejor utilizar fórmulas en crema o líquidas que se funden con la piel, evitando cualquier rastro de polvo que pueda parecer maquillado, ya que buscamos naturalidad.

La estética: Debe parecer una rojez real, así que el color se debe difuminar hasta que parezca haber cogido un poco de color por el sol o por algún tipo de esfuerzo físico.

Hudson Williams con Boy Blush | Gtres

Un gran cambio

La popularidad del Boy Blush es un reflejo de cómo la generación Z y los millennials han redefinido la masculinidad en la cosmética. Ya no se trata de ocultar imperfecciones, sino de proyectar vitalidad.

Esta tendencia ha sido abrazada por iconos contemporáneos que han normalizado el uso de cosméticos ligeros, demostrando que un toque de color puede ser el accesorio definitivo para elevar un estilo effortless.

Bad Bunny con Boy Blush | Gtres

El auge del Boy Blush es solo la punta del iceberg de un mercado masculino que crece exponencialmente, donde el cuidado de la piel y el maquillaje se fusionan para crear una identidad visual que celebra la naturalidad por encima de todo.